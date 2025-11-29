Uno Santa Fe | Ovación | Los Pumas

Comienzo adverso para Los Pumas Seven en Dubai

Los Pumas 7´s cayeron en sus dos primeras presentaciones en el inicio del World Seven Series. Fueron vencidos por Fiji y ampliamente por Francia

29 de noviembre 2025 · 10:35hs
Los Pumas 7´s cayeron frente a Fiji y Francia en el Seven de Dubai.

Los Pumas 7´s tuvieron un flojo comienzo en la primera etapa del World Seven Series 2025/2026, la cual se desarrolla en Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos. Los dirigidos por Santiago Gómez Cora integran el grupo A junto con Fiji, Francia y Sudáfrica y tuvieron su debut ante el conjunto fijiano y luego ante los franceses. En ambos casos fue con derrota, y ahora resta jugar el último cotejo de la fase de grupos, que será ante Sudáfrica.

Flojo comienzo de Los Pumas 7´s en Dubai

Los Pumas 7s lucharon hasta la última jugada y cayeron ante Fiji por 26-19 en el primer encuentro oficial de la temporada del Circuito Mundial de Seven que se disputa en Dubai por el Grupo A. Argentina marcó sus puntos, a través de los tries de Santino Zangara y Marcos Moneta, en la primera parte, mientras que Sebastián Dubuc lo cristalizó en la segunda en la segunda etapa. Mientras que Santiago Vera Feld fue efectivo desde los palos para dos conversiones.

Los dirigidos por Santiago Gómez Cora afrontaron luego el segundo compromiso de la jornada, en el cual cayeron por un contundente 59 a 7 frente a Francia. El único ensayo, y la correspondiente conversión la marcó Santiago Vera Feld. Ahora buscarán recuperarse frente al duro equipo de Sudáfrica en las primeras horas de la siesta.

El plantel de Argentina está integrado por los siguientes jugadores: Santiago Álvarez, Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Lautaro Bazán Vélez, Sebastián Dubuc, Luciano González, Mateo Graziano, Valentín Maldonado, Santiago Mare, Marcos Moneta, Eliseo Morales, Joaquín Pellandini, Santiago Vera Feld y Santino Zangara.

La gran novedad de esta temporada será el formato que propuso World Rugby. El renovado calendario internacional estará conformado por seis torneos durante la etapa regular en la cual participarán los siguientes ocho seleccionados: Argentina, Australia, España, Fiji, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Sudáfrica.

Tras los seis torneos, se disputarán tres certámenes finales con 12 seleccionados, los ocho que disputaron la temporada regular y cuatro provenientes del SVNS. Vale destacar que también se definió el futuro de Las Yaguaretés. Disputarán el 17 y 18 de enero el SVNS 3 justamente en Dubai.

Allí buscarán quedar entre las dos mejores del certamen para clasificar al SVNS 2, el cual tendrá tres etapas: Nairobi, Kenia (14 y 15 de febrero), Montevideo, Uruguay (21 y 22 de marzo) y San Pablo, Brasil (28 y 29 de marzo). En caso de disputar la división 2, el seleccionado femenino intentará quedar entre las cuatro primeras para tener su boleto a las tres etapas de World Championship.

