Los Pumas presentaron su nueva camiseta 2026 inspirada en el Sol de Mayo

El seleccionado argentino Los Pumas presentó su nueva camiseta inspirada en el Sol de Mayo, con detalles que mezclan identidad nacional, tradición y el espíritu colectivo del rugby.

Los Pumas presentaron oficialmente sus nuevas camisetas para la temporada 2026, desarrolladas en conjunto entre la Unión Argentina de Rugby (UAR) y la marca Le Coq Sportif, con un diseño inspirado en el Sol de Mayo. La nueva indumentaria, tanto en su versión titular como alternativa, toma como eje conceptual los 32 rayos del símbolo patrio presentes en la bandera argentina y el Escudo Nacional.

Según explicaron desde la presentación oficial, los rayos rectos representan la razón y el orden, mientras que los flamígeros simbolizan la pasión y la energía, una idea que busca reflejar el equilibrio colectivo y el espíritu del rugby.

Los Pumas con nueva camiseta oficial

En este mes de mayo cargado de significado para la historia y la identidad nacional, Le Coq Sportif y la Unión Argentina de Rugby (UAR) presentan oficialmente las nuevas camisetas titular y alternativa de Los Pumas, con un diseño concebido a partir del sol nacido, emblema que dio origen a nuestra identidad y que hoy se reinterpreta en cada detalle de la camiseta.

El diseño de las nuevas camisetas está inspirado en este símbolo patrio, recuperando sus rayos —presentes tanto en el Escudo Nacional como en la bandera argentina— como una referencia a valores esenciales de nuestra identidad.

image Los Pumas presentaron su nueva piel, la cual está inspirada en el Sol de mayo y el espíritu colectivo del rugby.

El Sol de Mayo, eje conceptual de las camisetas, está compuesto por 32 rayos alternados: 16 rectos (simbolizan la razón, el orden y la claridad) y 16 flamígeros (que representan la pasión, la energía y la acción). En conjunto, expresan un equilibrio permanente, donde ninguna fuerza prevalece sobre la otra; como en un equipo de rugby, donde cada rol es esencial y el verdadero poder reside en la armonía colectiva. Cada uno de esos rayos encarna valores de la identidad y la cultura argentina, atravesados por el espíritu del deporte: compromiso, coraje, disciplina y entrega.

La camiseta home mantiene las características franjas horizontales celestes y blancas, inspiradas en la bandera argentina, con cuello en “V” blanco y detalles que incluyen la bandera nacional y el sol como elemento distintivo. En las mangas y en el pecho se destacan los rayos del sol impresos, junto a puntos de silicona que mejoran el agarre a la pelota. Esta camiseta se completa con un short blanco y medias largas rayadas celestes y blancas.

En la camiseta away, el diseño se traslada a un cielo más oscuro, donde los rayos del sol aparecen como trama en uno de los laterales, recreando el efecto de la luz atravesando un cielo nublado. En esta versión, los escudos y detalles se presentan en color dorado, reforzando su identidad visual. La camiseta se completa con short y medias a tono.

Ambas camisetas han sido confeccionadas con materiales de alta calidad que garantizan resistencia, flexibilidad y confort para la práctica de alto rendimiento.

Para los fanáticos, la nueva colección de Le Coq Sportif para Los Pumas estará disponible a partir del 25 de mayo en las principales tiendas deportivas del país, tanto físicas como online, y en puntos de venta especializados en rugby.