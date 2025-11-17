Uno Santa Fe | Ovación | Argentina

Con Argentina como participante, inicia el Final 8 de la Copa Davis 2025

El equipo de Javier Frana buscará volver a ser campeón como lo fue en 2016 en Zagreb, Croacia.

Ovación

Por Ovación

17 de noviembre 2025 · 13:01hs
Con Argentina como participante, inicia el Final 8 de la Copa Davis 2025

El Final 8 de la Copa Davis 2025 será este martes en la ciudad italiana de Bologna, con Argentina entre los aspirantes al título que no consigue desde 2016 cuando venció a su par de Croacia en Zagreb.

El equipo de Javier Frana ya se encuentra en Italia y se enfrentará a su par de Alemania el jueves desde las 13 horas, en los cuartos de final. En el caso de superar a los europeos, jugará ante el ganador de España y República Checa.

Argentina no llega a una semifinal de Copa Davis desde 2016, edición en la que se terminaría consagrando campeón. Desde aquel histórico torneo, lo más alto que alcanzo la ´Albiceleste´ fue cuartos de final en 2019 y 2024, quedando eliminada ante España e Italia, respectivamente.

Para los singles, el capitán Frana convocó a Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña mientras que, para los dobles, citó a Horacio Zeballos y Andrés Molteni, una dupla de élite compuesta por el número 3 y 25 del Ranking ATP en esta modalidad.

El momento de Alemania, rival de Argentina en Copa Davis

Enfrente estará Alemania comandada por Alexander Zverev, actual número 3 del mundo, que perdió este año ante Comesaña en Rio de Janeiro y que, ante Cerúndolo, tiene historial negativo. La delegación la completan Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann y los doblistas Kevin Krawietz y Tim Puetz.

Este Final 8 de la Copa Davis comenzará el martes con la serie entre Francia y Bélgica, continuará el miércoles con el anfitrión Italia ante Austria y, el jueves previo a Argentina, el equipo de España jugará ante República Checa.

El local Italia no contará con su figura Jannik Sinner que decidió no participar priorizando su preparación hacia 2026 y defender su título del Australia Open. Esta noticia cayó muy mal en el público italiano que consideró injustificable la decisión de su ídolo.

Por su parte, España tendrá como figura estelar a Carlos Álcaraz, el actual número uno del mundo, que aseguró que es “uno de los mayores privilegios” y que quiere “ganar un día la Copa Davis”.

La UAR confirmó la participación de Los Pumas en el Nations Championship

Volvieron a balear a Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos: es la segunda vez en un mes

Unión controla a un nervioso Belgrano, empata 0-0 y por ahora hace negocio en Córdoba

