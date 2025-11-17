La Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe detuvo a un hombre identificado como D. S. O., señalado como presunto responsable de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.
Detuvieron en Santa Fe a un hombre por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil
La PDI allanó una vivienda en barrio San Jerónimo y arrestó al principal sospechoso. Secuestraron computadoras y dispositivos digitales. El fiscal Ignacio Suasnábar ordenó su detención.
El procedimiento se concretó en las últimas horas en una vivienda de barrio Fonavi San Jerónimo, donde agentes especializados ejecutaron una orden de allanamiento.
Según informaron desde el Ministerio de Justicia y Seguridad, el operativo estuvo a cargo de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género, que actuó “con todos los recaudos legales correspondientes”.
Durante la requisa, los efectivos secuestraron varios aparatos informáticos y dispositivos de almacenamiento digital, que serán peritados para avanzar en la investigación.
El fiscal del caso, Ignacio Suasnábar, dispuso el traslado del detenido a sede policial, donde quedó alojado en calidad de detenido comunicado, a la espera de nuevas medidas judiciales.
Desde la PDI remarcaron que este tipo de procedimientos se enmarca en las tareas permanentes de detección y combate de delitos vinculados a la explotación sexual infantil en entornos digitales.