Detuvieron en Santa Fe a un hombre por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil

La PDI allanó una vivienda en barrio San Jerónimo y arrestó al principal sospechoso. Secuestraron computadoras y dispositivos digitales. El fiscal Ignacio Suasnábar ordenó su detención.

La Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe detuvo a un hombre identificado como D. S. O., señalado como presunto responsable

La Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe detuvo a un hombre identificado como D. S. O. , señalado como presunto responsable de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil .

El procedimiento se concretó en las últimas horas en una vivienda de barrio Fonavi San Jerónimo , donde agentes especializados ejecutaron una orden de allanamiento.

abuso sexual infantil 2 La Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe detuvo a un hombre identificado como D. S. O., señalado como presunto responsable

Según informaron desde el Ministerio de Justicia y Seguridad, el operativo estuvo a cargo de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género, que actuó “con todos los recaudos legales correspondientes”.

Material de abuso sexual infantil: revelan los elementos secuestrados en la casa del jugador de Unión Cristian Tarragona

Durante la requisa, los efectivos secuestraron varios aparatos informáticos y dispositivos de almacenamiento digital, que serán peritados para avanzar en la investigación.

abuso sexual infantil 3 La Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe detuvo a un hombre identificado como D. S. O., señalado como presunto responsable

El fiscal del caso, Ignacio Suasnábar, dispuso el traslado del detenido a sede policial, donde quedó alojado en calidad de detenido comunicado, a la espera de nuevas medidas judiciales.

Desde la PDI remarcaron que este tipo de procedimientos se enmarca en las tareas permanentes de detección y combate de delitos vinculados a la explotación sexual infantil en entornos digitales.