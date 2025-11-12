Argentina podría disputar un amistoso contra Francia antes de la Finalissima

La Selección Argentina podría disputar un amistoso ante Francia en la misma fecha FIFA que disputará la Finalissima ante España, en Qatar

La Selección Argentina podría disputar un amistoso ante Francia , rival al que le ganó la última final del Mundial hace cuatro años, en la misma fecha FIFA que disputará la Finalissima ante España, en Qatar.

Luego de varios idas y vueltas, la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) acordó que la Finalissima, el trofeo que enfrenta a las selecciones campeones de América y de Europa, se dispute el próximo viernes 27 de marzo de 2026 en el estadio Lusail de Qatar, el mismo estadio donde la Selección argentina conquistó la Copa del Mundo el 18 de diciembre de 2022.

Argentina podría volver a jugar ante Francia

Aquel campeonato mundial conseguido en Qatar significó el tercero para la Selección argentina, en un partido vibrante ante su par de Francia que terminó 3-3 en el tiempo reglamentario y 4-2 en los penales.

Justamente, la selección de Francia podría asegurar su clasificación a la Copa del Mundo del año próximo en esta fecha FIFA y, por ello, planea realizar amistosos de primer nivel en la previa del inicio de la misma en junio.

En este marco, los dirigentes galos idean un amistoso con la Selección argentina en la fecha FIFA de marzo, considerando que es el actual campeón del mundo e intentando medir sus fuerzas, dilucidando el nivel al cual estarán para competir en la cita intercontinental en Estados Unidos, México y Canadá desde el 11 de junio del año próximo.