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Lanús aplastó a Newells y lo dejó en zona de descenso

Lanús goleó a Newell's 5-0 y de esta manera, el elenco rosarino que aún no ganó en el torneo, quedó en zona de descenso con apenas tres puntos

17 de marzo 2026 · 21:14hs
Lanús aplastó a Newells y le ganó 5-0.

Lanús aplastó a Newell's y le ganó 5-0.

Lanús vapuleó a Newell's agudizando la crisis del equipo rosarino. Fue 5-0 en favor del Granate, con tres goles de Dylan Aquino, la gran figura del encuentro, uno de Walter Bou y el restante lo anotó Eduardo Salvio.

Paliza de Lanús que lo deja a Newell's en zona de descenso

El Granate salta al cuarto puesto con 15 unidades (con un partido menos, por lo que de triunfar saltaría al segundo lugar) mientras que la Lepra sigue en el último puesto con solo tres unidades, última posición también en la Tabla Anual por lo que se encuentra en zona de descenso.

En la próxima fecha, Lanús se verá las caras con el líder Vélez (sábado a las 15:30) en el estadio José Amalfitani mientras que Newell's irá por la recuperación contra Gimnasia de Mendoza (sábado 17:45) en el Coloso Marcelo Bielsa.

Embed - PALIZA HISTÓRICA DEL GRANATE A LA LEPRA QUE SIGUE EN CAÍDA LIBRE | Lanús 5-0 Newell's | RESUMEN
Lanús Newell's descenso
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