La Confederación Africana de Fútbol descalificó a Senegal por retirarse momentáneamente de aquel partido y coronó campeón de la Copa Africana a Marruecos

La Confederación Africana le sacó el título a Senegal y decretó que Marruecos sea el campeón de la Copa Africana.

La información citada afirma que la Selección de Marruecos se consagró campeona de la Copa Africana de Naciones 2025 por decreto, luego de una decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

Según la nota mencionada —que remite a la Agencia Noticias Argentinas—, en la final disputada el 18 de enero Marruecos había perdido 1-0 ante Senegal, pero la CAF descalificó a Senegal por abandono y declaró campeona a Marruecos.

El texto describe un partido cargado de polémicas arbitrales: con el marcador igualado, el VAR intervino y anuló un gol senegalés por una falta previa. Minutos después el árbitro sancionó un penal para Marruecos que, tras una protesta del cuerpo técnico senegalés, provocó que el equipo se retirara momentáneamente al vestuario. Luego volvió y el partido continuó; con el tiempo suplementario Senegal marcó y festejó lo que, en el campo, fue el título.

No obstante, casi dos meses después la CAF publicó un comunicado en el que consideró que el accionar de Senegal había violado las reglas del torneo: por abandono se registró la derrota de Senegal y —según el procedimiento citado— se adjudicó la victoria a Marruecos por 3-0.

La nota concluye señalando que, por esa decisión, Marruecos obtuvo su segunda Copa Africana (la primera había sido en 1976) y que Senegal queda con una sola conquista (la de 2021).

Observación sobre la veracidad: la historia relatada contiene elementos extraordinarios (un cambio de resultado meses después por descalificación tras haberse disputado y concluido la final) y cita como fuente la Agencia Noticias Argentinas. Para confirmar esta información recomiendo consultar directamente el comunicado oficial de la CAF y otras fuentes confiables (agencias internacionales, federaciones nacionales o medios deportivos reconocidos) antes de reproducirla como hecho comprobado.