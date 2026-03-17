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Real Madrid eliminó a Manchester City y selló su pase a cuartos de final de la Champions League

En condición de visitante, Real Madrid superó 2-1 a Manchester City para meterse en cuartos de final. En el partido de ida, el Merengue había goleado 3-0

17 de marzo 2026 · 21:24hs
Real Madrid se metió en cuartos de final de la Champions League.

Real Madrid se metió en cuartos de final de la Champions League.

Real Madrid resolvió la serie en Inglaterra, venció 2 a 1 a Manchester City y avanzó a cuartos de la Champions League con un global de 5 a 1.

Real Madrid se metió en cuartos de final

Tras el 3 a 0 en la ida, el equipo español jugó con autoridad pese a un inicio en el que los dirigidos por Pep Guardiola generaron dos chances claras: Rayan Cherki exigió a Thibaut Courtois y luego Rodri también encontró respuesta del arquero.

El trámite cambió rápido, ya que Vinicius Junior provocó una jugada que derivó en penal por mano en la línea de Bernardo Silva, acción que además terminó con su expulsión tras revisión del VAR por parte de Clément Turpin.

El brasileño convirtió el 1 a 0 pero antes del descanso, el local empató: Tijjani Reijnders asistió, Jeremy Doku desbordó y Erling Haaland definió para convertirse en el noveno goleador histórico del torneo. En el complemento, Real Madrid perdió a Courtois por lesión, pero Andriy Lunin sostuvo la ventaja con intervenciones ante Haaland.

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Manchester City intentó, aunque vio dos goles anulados por offside, uno de Doku y otro de Rayan Aït-Nouri, no obstante, en tiempo agregado, Vinicius marcó el segundo y le anularon otro. El equipo español enfrentará en cuartos a Bayern Munich o Atalanta.

Arsenal avanzó tras vencer 2 a 0 a Bayer Leverkusen y cerrar un 3-1 global con goles de Eberechi Eze y Declan Rice. En Londres, Paris Saint-Germain goleó 3 a 0 a Chelsea y avanzó 8-2 con tantos de Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola y Senny Mayulu.

Además, Sporting Lisboa revirtió la serie ante Bodø Glimt con un 5 a 0, con goles de Gonçalo Inácio, Pedro Gonçalves, Luis Suárez, Maximiliano Araújo y Rafael Nel, y jugará con Arsenal.

Real Madrid Manchester City Champions League
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