Granizo en Santa Fe: detectaron microplásticos y metales en muestras recolectadas en Funes

Tres laboratorios independientes analizaron muestras y detectaron distintos elementos químicos, metales y partículas de microplásticos. Los resultados son preliminares y todavía no permiten determinar su origen.

Un análisis preliminar realizado sobre muestras de granizo recolectadas en Funes , en el sur de la provincia de Santa Fe, detectó la presencia de microplásticos, metales y distintos elementos químicos . Las muestras fueron enviadas a tres laboratorios independientes —dos de Rosario y uno de Córdoba— y los resultados abrieron interrogantes sobre la composición de las partículas presentes en la atmósfera.

El estudio surgió después de que productores de la zona observaran que algunas piedras de granizo permanecían parcialmente sin derretirse durante entre 24 y 48 horas , pese a que posteriormente se registraron temperaturas de hasta 27 °C .

Entre las sustancias identificadas en los primeros análisis aparecen calcio, potasio, sodio, aluminio, arsénico, bario, boro, cromo, estroncio, magnesio, nitratos, plata, silicio, yodo y zinc, además de partículas de microplásticos.

Sin embargo, los resultados se encuentran todavía en una etapa preliminar y la detección de estos elementos no permite establecer por sí misma de dónde provienen ni cómo llegaron a las piedras de granizo.

Tres laboratorios analizaron las muestras

Las muestras fueron remitidas a tres laboratorios independientes, dos ubicados en Rosario y otro en Córdoba, con el objetivo de determinar su composición.

El epidemiólogo Ramiro Salazar Cisneros, quien participó en la logística vinculada con el envío de las muestras, planteó la necesidad de profundizar los estudios y ampliar la cantidad de material analizado.

LEER MÁS: Fuerte tormenta y granizo en San Cristóbal: las piedras superaron el tamaño de un huevo

Para determinar si los resultados corresponden a un fenómeno aislado o forman parte de un patrón sería necesario repetir los análisis, incorporar nuevas muestras y establecer las concentraciones de cada sustancia detectada.

Ese último punto resulta clave: identificar la presencia de un elemento en una muestra no permite determinar automáticamente su origen, su recorrido atmosférico ni su impacto ambiental.

¿Por qué puede haber microplásticos en el granizo?

Las precipitaciones pueden incorporar partículas que se encuentran suspendidas en la atmósfera. En el caso del granizo, estas pueden quedar atrapadas durante los distintos procesos de congelamiento y crecimiento que ocurren dentro de las nubes de tormenta.

Los microplásticos pueden encontrarse en el aire y ser transportados por las corrientes atmosféricas a diferentes distancias antes de depositarse nuevamente sobre la superficie mediante precipitaciones.

Tormenta y granizo: Una intensa tormenta con caída de granizo de gran tamaño afectó San Cristóbal. gentileza

Por ese motivo, la detección de microplásticos en las muestras de Funes constituye un dato ambiental que requiere mayor investigación, pero no permite establecer por sí sola cuál fue su fuente.

Entre las posibles fuentes de partículas atmosféricas pueden encontrarse actividades industriales, tránsito vehicular, combustión, actividades agrícolas, residuos, polvo del suelo y el transporte de materiales desde otras regiones.

La hipótesis sobre la modificación climática

Los resultados también dieron lugar a una hipótesis relacionada con la siembra de nubes o la modificación artificial del clima.

Salazar Cisneros planteó que algunos de los elementos identificados podrían actuar como núcleos de hielo, partículas alrededor de las cuales puede producirse el congelamiento de agua dentro de las nubes.

No obstante, la presencia de esos elementos no demuestra que hayan sido incorporados artificialmente a las nubes.

Las partículas que actúan como núcleos de hielo pueden tener distintos orígenes naturales y humanos. Por eso, para establecer una eventual relación con técnicas de modificación meteorológica sería necesario contar con evidencia adicional y estudios específicos.

Entre otros aspectos, deberían analizarse las características y concentraciones de las partículas, compararlas con muestras de referencia, estudiar las condiciones meteorológicas del momento y reconstruir las trayectorias de las masas de aire.

LEER MÁS: Un temporal con granizo y fuertes ráfagas provocó destrozos en Las Rosas y el sur santafesino

Qué estudios serían necesarios

Para avanzar sobre el origen de los materiales encontrados sería necesario ampliar el monitoreo ambiental y realizar análisis comparativos.

Entre las muestras que podrían aportar información se encuentran las de aire, agua, suelo y otras precipitaciones, además de nuevos ejemplares de granizo recolectados en distintos puntos y durante diferentes tormentas.

También resultaría relevante incorporar información meteorológica, especialmente sobre las condiciones atmosféricas y el desplazamiento de las masas de aire durante el episodio.

La comparación de los resultados permitiría establecer si los mismos elementos aparecen nuevamente y determinar sus concentraciones.

Antecedentes sobre microplásticos en el ambiente

La presencia de microplásticos en el ambiente no es un fenómeno exclusivo del granizo. Distintas investigaciones han demostrado que estas partículas pueden encontrarse en ecosistemas terrestres y acuáticos y también permanecer suspendidas en la atmósfera.

En Argentina se han documentado microplásticos en diferentes ambientes, incluidos cursos de agua alejados de grandes centros urbanos. Estos antecedentes muestran que las partículas plásticas pueden desplazarse y depositarse en lugares distantes de sus fuentes originales.

La detección de microplásticos en una determinada muestra, por lo tanto, no permite identificar automáticamente el lugar o la actividad que los generó.

Una situación similar ocurre con los metales. Su presencia puede responder a diferentes fuentes naturales o antrópicas y requiere estudios específicos para establecer concentraciones, distribución y procedencia.

LEER MÁS: Impactante tornado en una zona rural del sur de Santa Fe: emitieron un alerta por tormentas y granizo en toda la región

Un hallazgo que todavía requiere más evidencia

El análisis realizado sobre el granizo de Funes aporta un primer registro sobre la presencia de microplásticos, metales y otros elementos químicos en las muestras recolectadas.

Pero los resultados disponibles todavía no permiten determinar de dónde provienen esas partículas, en qué concentración se encuentran ni si existe alguna relación con una intervención artificial de las nubes.

Por el momento, la principal conclusión es que se necesitan más muestras, nuevos análisis de laboratorio y monitoreos ambientales para establecer si se trata de un episodio aislado o de un fenómeno que pueda repetirse.

La investigación continúa abierta y el próximo paso será contar con información comparativa que permita pasar de la detección de partículas a una explicación sobre su origen y su recorrido hasta llegar al granizo.