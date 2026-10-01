Platense y Estudiantes se juegan todo por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina

El Calamar y el Pincha se enfrentan este jueves desde las 21.15 en Florencio Varela, por los cuartos de final.

Platense y Estudiantes se enfrentarán este jueves, desde las 21.15, en el estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela, por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026. Los dos equipos llegan con la necesidad de recuperarse después de resultados adversos y buscarán quedarse con una victoria que les permita avanzar a la siguiente instancia del certamen.

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Cómo llegan Platense y Estudiantes al duelo por la Copa Argentina

El presente de Platense no es el esperado. Luego de quedar afuera de la Copa Libertadores, el conjunto de Vicente López también atraviesa un momento irregular en el Torneo Clausura. El equipo de Martín Palermo se encuentra a siete unidades de la zona de clasificación a los playoffs en el Grupo A y necesita una reacción.

Además, el Calamar acumula varias semanas sin poder ganar como local. Su última victoria en Vicente López fue el 2-1 frente a Barracas, por lo que la Copa Argentina aparece como una alternativa para volver a ilusionarse y pelear por un objetivo importante.

Estudiantes, por su parte, también llega golpeado a este encuentro. El conjunto platense viene de perder 3-1 ante Rosario Central en el Madre de Ciudades, resultado que generó malestar y cortó el impulso que había conseguido en partidos importantes.

El equipo dirigido por Alexander Medina tampoco atraviesa una situación cómoda en el Clausura, donde está fuera de los ocho primeros de la Zona A. Con la atención también puesta en su compromiso internacional ante Flamengo, el Pincha intentará avanzar nuevamente en una competencia de eliminación directa.

El probable equipo de Platense vs. Estudiantes, por la Copa Argentina

Martín Palermo prepara una formación con Juan Cozzani en el arco; Agustín Lagos, Mateo Mendía, Víctor Cuesta y Tomás Silva en la defensa; Martín Barrios y Pablo Ferreira en la mitad de la cancha; Guido Mainero, Bautista Merlini o Franco Zapiola y Nicolás Retamar más adelantados; y Bruno Sepúlveda como delantero. DT: Martín Palermo.

El posible once de Estudiantes vs. Platense, por la Copa Argentina

Alexander Medina también tiene prácticamente definido su equipo. Fernando Muslera será el arquero; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez y Gastón Benedetti formarán la defensa; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro y Joaquín Tobio Burgos ocuparán el mediocampo; Edwuin Cetré o Fabricio Pérez acompañará a Adolfo Gaich en ataque. DT: Alexander Medina.

Platense vs. Estudiantes, por la Copa Argentina: dónde ver en vivo y datos del partido

Hora: 21.15.

21.15. Árbitro: Facundo Tello.

Facundo Tello. VAR: Nicolás Ramírez.

Nicolás Ramírez. Estadio: Norberto Tomaghello, Florencio Varela.

El encuentro será una nueva oportunidad para ambos equipos de cambiar su presente y meterse entre los cuatro mejores de la Copa Argentina. El que consiga imponerse en Florencio Varela avanzará a las semifinales del certamen.