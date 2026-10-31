Con gol de Giuliano Simeone, Atlético de Madrid le ganó a Levante y es líder de LaLiga

El Cholito contribuyó con una corrida y un gol en el 2-0 en Valencia que, a la espera del resultado del Barcelona, pone al Colchonero como parcial puntero

Giuliano Simeone marcó un gol en el triunfo de Atlético de Madrid.

Gracias al gol definitivo de Giuliano Simeone, Atlético de Madrid derrotó por 2-0 a Levante como visitante y llegó a la cima de LaLiga por primera vez en la temporada.

Giuliano Simeone anotó el segundo tanto y llegó a su quinta contribución directa en goles en la temporada. El hijo del Cholo había asistido y anotado vs. Villarreal, dio un pase gol ante Real Madrid y también marcó contra Real Sociedad.

Julián Álvarez, que comenzó como suplente y ya volvió a la titularidad, acumula cuatro goles + asistencias: dos anotaciones frente a Stuttgart y Deportivo La Coruña y dos asistencias contra Liverpool y Espanyol.

Cuti Romero, que no fue de la partida este sábado, le dio la victoria ante Alavés hace tres fechas atrás sobre el cierre del partido. El otro futbolista albiceleste del plantel es Juan Musso, que aún no sumó minutos en esta temporada.