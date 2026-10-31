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¿Cuándo fue la última vez que River le ganó a Boca en la Bombonera?

River buscará el triunfo en la Bombonera ante Boca tras más de dos años sin lograr tal hazaña en el Superclásico

31 de octubre 2026 · 16:40hs
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¿Cuándo fue la última vez que River le ganó a Boca en la Bombonera?

River buscará el triunfo en la Bombonera ante Boca tras más de dos años sin lograr tal hazaña en el Superclásico. La última vez que el Millonario se impuso ante el eterno rival como visitante fue el 21 de septiembre de 2024, con Marcelo Gallardo como DT.

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Leonardo Ponzio, quien sabe de ganarle a Boca, tendrá un desafío mayúsculo esta vez desde el otro lado de la línea de cal. Aquella tarde soleada de septiembre, Gallardo dispuso de un equipo alternativo y River se llevó la victoria por 1 a 0 con gol de Manuel Lanzini.

• LEER MÁS: Así llegan Boca y River a esta nueva edición del Superclásico

En aquel entonces, el momento del Millonario era muy dulce ya que jugaba los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Colo Colo, que luego terminaría definiendo positivamente en la vuelta en el Monumental (tres días después de la victoria ante Boca).

A raíz de ese compromiso, Gallardo utilizó una base de jugadores suplentes. Nombres como Federico Gattoni, Enzo Díaz, Nicolás Fonseca, Manuel Lanzini y Adam Bareiro sumaron minutos para que descansen otros compañeros que eran habituales del once inicial.

El "Muñeco" cuidó de esta manera a Marcos Acuña, Matías Kranevitter, Ignacio Fernández, Maximiliano Meza y Miguel Ángel Borja. Aquel 21 de septiembre de 2024, River formó con: Franco Armani; Federico Gattoni, Leandro González Pírez, Paulo Díaz; Fabricio Bustos, Santiago Simón, Nicolás Fonseca, Enzo Díaz; Manuel Lanzini; Facundo Colidio y Adam Bareiro.

Por el lado de Boca, el director técnico era Diego Martínez. A diferencia del "Millonario", no disputaba copas internacionales porque había sido eliminado de la Sudamericana a manos de Cruzeiro en octavos de final.

En ese sentido, el "Xeneize" no se guardó nada y fue con lo mejor ante su clásico rival. La formación de Boca esa tarde fue: Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Cristian Medina, Ignacio Miramón, Guillermo "Paul" Fernández, Kevin Zenón; Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

Sobre el final del encuentro hubo una acción que desató la polémica y el reclamo por parte del equipo local. Milton Jiménez, quien había ingresado minutos antes, metía el empate, pero el VAR anularía la acción por una mano del delantero.

Boca pedía que la mano no fuera intencional sino una acción natural del juego. Sin embargo, el árbitro decidió que la acción debía ser invalidada y de esa manera River se quedó con un clásico importante para la confianza.

River Boca Superclásico
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