Uno Santa Fe | Colón | Colón

La Comisión Directiva de Colón convocó a la agrupación Sangre de Campeones

El presidente sabalero José Alonso se reunió con Ricardo Luciani, Gabriel Giustozzi y Facundo Giobergia y les mostró el informe financiero que va de junio del 2025 a junio del 2026

Ovación

Por Ovación

31 de octubre 2026 · 11:47hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
La Comisión Directiva de Colón convocó a la agrupación Sangre de Campeones.

La Comisión Directiva de Colón convocó a la agrupación Sangre de Campeones.

En un gesto que vale la pena destacar y más allá del contexto que atraviesa Colón, el presidente sabalero José Alonso invitó a tres integrantes de la agrupación Sangre de Campeones, que conforman la primera minoría.

Alonso convocó a la primera minoría

Por ese motivo, la Comisión Directiva rojinegra en la figura de su presidente convocó a Ricardo Luciani, quien encabeza la agrupación, a Gabriel Giustozzi (comisión revisora) y a Facundo Giobergia (síndico).

La reunión se llevó a cabo este viernes 30 de octubre y allí la comisión directiva les acercó a las tres personas mencionadas, el informe financiero respecto a la confección del balance que va de junio del 2025 a junio del 2026.

Luego de la revisión de la documentación correspondiente, se diagramaron las acciones a futuro que corresponden a la Comisión Directiva y a la minoría, en forma conjunta con las profesionales designadas por el club para la confección del balance que se presentará al socio el día de la Asamblea 2026.

Colón Comisión Directiva Sangre de Campeones
Noticias relacionadas
Emmanuel Gigliotti dijo que deseaba jugar un año más pero se retiró con la camiseta de Colón.

"Colón es un club grande, pero yo me quería retirar jugando en Primera División"

colon prepara su ultimo partido antes del reducido con un regreso y una incognita

Colón prepara su último partido antes del Reducido con un regreso y una incógnita

Facundo Castet se mostró optimista por el presente de Colón.

"Colón es un club muy grande y nosotros tenemos que estar a la altura"

Facundo Castet arrastra una molestia muscular y un traumatismo intercostal.

Colón: Facundo Castet sería preservado pensando en el Reducido

Lo último

Halloween: cuál es el origen de esta fiesta y qué es el trick or treat

Halloween: cuál es el origen de esta fiesta y qué es el "trick or treat"

Dispararon en tiendas de Halloween de Estados Unidos y mataron a dos personas

Dispararon en tiendas de Halloween de Estados Unidos y mataron a dos personas

Clausuraron una fiesta de Halloween en Recreo: una menor terminó hospitalizada

Clausuraron una fiesta de Halloween en Recreo: una menor terminó hospitalizada

Último Momento
Halloween: cuál es el origen de esta fiesta y qué es el trick or treat

Halloween: cuál es el origen de esta fiesta y qué es el "trick or treat"

Dispararon en tiendas de Halloween de Estados Unidos y mataron a dos personas

Dispararon en tiendas de Halloween de Estados Unidos y mataron a dos personas

Clausuraron una fiesta de Halloween en Recreo: una menor terminó hospitalizada

Clausuraron una fiesta de Halloween en Recreo: una menor terminó hospitalizada

Una Renault 6 de 1977 y miles de kilómetros: comenzó la aventura de tres amigos santafesinos rumbo a la Fórmula 1

Una Renault 6 de 1977 y miles de kilómetros: comenzó la aventura de tres amigos santafesinos rumbo a la Fórmula 1

Unión: Madelón dispondría de dos variantes para visitar a Newells

Unión: Madelón dispondría de dos variantes para visitar a Newell's

Ovación
La Comisión Directiva de Colón convocó a la agrupación Sangre de Campeones

La Comisión Directiva de Colón convocó a la agrupación Sangre de Campeones

Torneo Promocional: comienzan las series PlayIn en cuatro escenarios

Torneo Promocional: comienzan las series PlayIn en cuatro escenarios

Liga Argentina: Unión encontró variantes y sumó una sólida victoria ante Comunicaciones

Liga Argentina: Unión encontró variantes y sumó una sólida victoria ante Comunicaciones

Gimnasia y República sacaron pasaje a los cuartos de final del Prefederal

Gimnasia y República sacaron pasaje a los cuartos de final del Prefederal

Así llegan Boca y River a esta nueva edición del Superclásico

Así llegan Boca y River a esta nueva edición del Superclásico

Policiales
Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Santo Tomé: persiguieron y aprehendieron a un hombre que llevaba un medidor de gas robado

Santo Tomé: persiguieron y aprehendieron a un hombre que llevaba un medidor de gas robado

Asesinaron a un joven de 21 años de una puñalada en el cuello y aprehendieron a su expareja

Asesinaron a un joven de 21 años de una puñalada en el cuello y aprehendieron a su expareja

Escenario
Estelares vuelve a Santa Fe: se presenta en Tribus para celebrar más de 30 años de trayectoria

Estelares vuelve a Santa Fe: se presenta en Tribus para celebrar más de 30 años de trayectoria

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026