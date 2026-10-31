La Comisión Directiva de Colón convocó a la agrupación Sangre de Campeones.

El presidente sabalero José Alonso se reunió con Ricardo Luciani, Gabriel Giustozzi y Facundo Giobergia y les mostró el informe financiero que va de junio del 2025 a junio del 2026

En un gesto que vale la pena destacar y más allá del contexto que atraviesa Colón, el presidente sabalero José Alonso invitó a tres integrantes de la agrupación Sangre de Campeones, que conforman la primera minoría.

Por ese motivo, la Comisión Directiva rojinegra en la figura de su presidente convocó a Ricardo Luciani, quien encabeza la agrupación, a Gabriel Giustozzi (comisión revisora) y a Facundo Giobergia (síndico).

La reunión se llevó a cabo este viernes 30 de octubre y allí la comisión directiva les acercó a las tres personas mencionadas, el informe financiero respecto a la confección del balance que va de junio del 2025 a junio del 2026.

Luego de la revisión de la documentación correspondiente, se diagramaron las acciones a futuro que corresponden a la Comisión Directiva y a la minoría, en forma conjunta con las profesionales designadas por el club para la confección del balance que se presentará al socio el día de la Asamblea 2026.