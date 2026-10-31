Autopista Rosario-Santa Fe: instalaron una balanza que multa a camiones con sobrepeso sin detenerlos

El dispositivo funciona en el kilómetro 7 y controla los tres carriles mientras los vehículos circulan. La Provincia también incorporó móviles de asistencia y equipos propios para mantener la traza y proteger las inversiones viales.

Control de peso. Se instaló una balanza dinámica en la autopista Rosario-Santa Fe que multa camiones con sobrepeso sin detenerlos.

El Gobierno de Santa Fe puso en funcionamiento una balanza dinámica de última generación en la autopista Rosario-Santa Fe , con un sistema que permite controlar el peso de los camiones mientras circulan y generar multas cuando detecta exceso de carga, sin necesidad de detenerlos.

El gobernador Maximiliano Pullaro recorrió el pórtico instalado en el kilómetro 7 de la autopista, en sentido hacia Santa Fe, que representa el primer sistema de pesaje dinámico con capacidad sancionatoria de Argentina. La tecnología busca evitar el deterioro prematuro de la infraestructura vial provocado por el tránsito de vehículos con sobrepeso.

“Los transportes pesados que pasen con sobrecarga van a ser multados. Además, sumamos móviles de asistencia y equipos propios para reparar la ruta todos los días. Así cuidamos lo que es de todos los santafesinos”, afirmó Pullaro.

El mandatario también sostuvo que, además de invertir en nuevas obras, es necesario preservar las rutas para extender su vida útil. “Así como invertimos para dejar bien esta autopista, vamos a cuidarla también”, expresó.

En la misma línea, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, remarcó la importancia de controlar las cargas de los vehículos pesados. “No sirve de nada hacer obra nueva si después los camiones con sobrepeso nos rompen las rutas”, señaló.

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Cómo funciona la balanza que multa sin detener los camiones

El dispositivo está ubicado en el kilómetro 7 de la AP01 y controla los tres carriles de circulación a alta velocidad. Cuenta con sensores instalados en el pavimento y cámaras que permiten registrar el paso de los camiones y determinar su peso sin interrumpir el tránsito.

Juan Pablo Trevisan, subgerente del Fideicomiso de la Autopista Rosario-Santa Fe, explicó que “el camión pasa sin frenar. La balanza detecta el peso con sensores en el piso y cámaras, y si hay exceso, se labra la infracción”.

El funcionario destacó que el sistema se diferencia de otros mecanismos de control utilizados en el país, que requieren detener los vehículos y verificar la carga mediante una balanza estática.

“Los pórticos de pesaje que hay en Argentina necesitan detener el camión y chequear el peso con una balanza estática, dan el aviso pero no multan. Esta balanza en cambio no interrumpe el tránsito: pesa y multa al instante”, detalló.

La tecnología es de origen italiano y fue homologada en Argentina por un laboratorio privado de Villa Constitución, certificado por el Gobierno nacional. Según precisó Trevisan, cuenta con certificación OIML 134 10 F, de la Organización Internacional de Metrología Legal.

El funcionario indicó que, una vez completada la homologación, estaba previsto que las multas comenzaran a aplicarse en un plazo de 15 días.

El sobrepeso y el deterioro de las rutas

El administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Pablo Seghezzo, destacó que el control de cargas forma parte de una política para proteger la infraestructura vial y señaló que no existe un sistema de fiscalización de estas características a nivel nacional.

“En Santa Fe hacemos la diferencia: por nuestros puertos sale el 80 % de la exportación de granos”, sostuvo.

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Seghezzo también explicó el impacto que genera el exceso de peso sobre el pavimento. “Un camión con sobrepeso rompe las rutas de forma exponencial. Le quita años de vida útil proyectada y genera fisuras, huellas y baches. Cuidar el peso es cuidar la inversión que hacemos en cada obra”, afirmó.

Además del nuevo pórtico, la Provincia incorporó siete móviles de asistencia a usuarios y equipamiento propio para el mantenimiento de la autopista. Entre los recursos adquiridos se encuentran dos camiones, un carretón y una retropala, destinados a realizar reparaciones y atender las necesidades de la traza de manera cotidiana.

En paralelo, los equipos móviles de Control de Cargas de Vialidad Provincial recorren diariamente las rutas santafesinas para fiscalizar el peso de los vehículos pesados.

Avanza la segunda etapa del tercer carril

La instalación de la balanza se suma a las obras de ampliación de la autopista Rosario-Santa Fe. Durante esta semana, Pullaro encabezó el inicio de la segunda etapa del tercer carril, que contempla una intervención de 17,5 kilómetros entre San Lorenzo Centro y el empalme con el Desvío Timbúes.

El proyecto demandará una inversión de 70.000 millones de pesos y dará continuidad al primer tramo, de aproximadamente 16 kilómetros entre Rosario y San Lorenzo, inaugurado en febrero de este año.

La ampliación busca incrementar la capacidad de circulación de uno de los corredores estratégicos de la provincia, especialmente por el tránsito de camiones y la conexión con las terminales portuarias del Gran Rosario.

Con la nueva balanza, los móviles de asistencia y el equipamiento para mantenimiento, el Gobierno provincial busca complementar las obras de ampliación con controles y tareas permanentes de conservación. El objetivo es reducir los daños ocasionados por el sobrepeso y prolongar la vida útil de la infraestructura vial.