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Godoy Cruz y Tristán Suárez jugarán la final por el primer ascenso a la Liga Profesional

Godoy Cruz y Tristán Suárez ganaron sus respectivas zonas se enfrentarán en la final por el primer ascenso a la máxima categoría

Ovación

Por Ovación

31 de octubre 2026 · 17:20hs
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Godoy Cruz y Tristán Suárez jugarán la final por el primer ascenso a la Liga Profesional

Godoy Cruz y Tristán Suárez se enfrentarán en la final por el primer ascenso a la máxima categoría. La última fecha de la fase regular de la Primera Nacional entregó una definición cargada de emociones, con dos líderes que terminaron de asegurar su lugar en el partido decisivo gracias a sus propios resultados y a lo que sucedió en otras canchas.

En la Zona A, el Tomba consiguió una victoria agónica por 2-1 frente a Almirante Brown, en Mendoza, y se quedó con el primer puesto. El conjunto mendocino necesitaba ganar y también estuvo atento a lo que ocurría entre Ferro y Acassuso. El Verdolaga no pudo pasar del empate 0-0 ante el ya descendido equipo de San Isidro y dejó escapar la posibilidad de quedarse con la cima.

Por el lado de la Zona B, Tristán Suárez también sacó provecho de una jornada con movimientos en la tabla. El Lechero igualó frente a Deportivo Maipú y terminó en lo más alto, favorecido además por el 0-0 entre Atlanta y Midland. Este último resultado dejó al Funebrero en el quinto lugar de la clasificación, prácticamente rival de Colón pese a que falta el partido de Gimnasia y Tiro este domingo, pero con menor diferencia de gol.

De esta manera, Godoy Cruz y Tristán Suárez se ganaron el derecho a disputar el encuentro que definirá el primer boleto a Primera División. El perdedor tendrá una nueva oportunidad de buscar el ascenso a través del Reducido.

Otros resultados de la fecha 36 de la Primera Nacional

Agropecuario derrotó 2-1 a Almagro; Güemes y Temperley igualaron 2-2; San Martín de San Juan goleó 5-1 a Gimnasia de Jujuy; Los Andes 0-Mitre 0, Morón 2-Ciudad de Bolívar 0 y Deportivo Madryn venció 1-0 a San Miguel.

Los equipos que entran al Reducido

Los equipos que entraron al reducido de la Zona A son: Ferro, Morón, Deportivo Madryn, Colón, Almirante Brown, Ciudada Bolívar y Estudiantes de Buenos Aires.

En tanto, desde la Zona B ingresaron Atlanta, Temperley, Gimnasia de Jujuy, Midland, Deportivo Maipú y Gimnasia y Tiro. Este domingo, Colegiales jugará contra San Martín de Tucumán y, en caso de ganar o empatar, superará a San Martín de San Juan (ambos tienen 51) y clasificará. De caso contrario, entrarán los sanjuaninos por diferencia de gol.

Godoy Cruz Tristán Suárez Primera Nacional
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