Colastiné Sur: refuerzan una defensa de 60 metros y profundizan las tareas de limpieza ante posibles crecidas

El municipio, Protección Civil y vecinos trabajan en un sector bajo ubicado junto al puente sobre el río Colastiné. También realizan desmalezado, limpieza de desagües y cuneteo para mejorar el escurrimiento del agua.

Prevención hídrica. Se refuerza una defensa de 60 metros y se profundizan tareas de limpieza en Colastiné Sur.

La Municipalidad de Santa Fe intensifica los trabajos de prevención hídrica en Colastiné Sur , con intervenciones destinadas a reforzar las defensas existentes y mejorar el drenaje en distintos sectores del barrio. El operativo se desarrolla de manera articulada entre trabajadores municipales, Protección Civil y vecinos, con especial atención en un tramo de baja altura ubicado junto al puente sobre el río Colastiné.

Las tareas se concentran en aproximadamente 60 metros de defensa , entre el estribo oeste del puente y la zona de la arenera. Se trata de un sector considerado vulnerable por su cota baja y por el tránsito de vehículos.

Refuerzan la defensa junto al puente

Los trabajos buscan consolidar un terraplén construido durante crecidas anteriores mediante la técnica de compactación de suelo-cemento. La estructura cuenta, además, con una protección de bolseo en el talud húmedo, es decir, en la cara orientada hacia el río.

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Para avanzar con el refuerzo, Protección Civil entregó bolsas a la vecinal, mientras que el municipio aportó camiones con arena, que fue descargada debajo del puente para facilitar las tareas.

De esta manera, vecinos y trabajadores municipales participan del llenado, atado, traslado y colocación de las bolsas para afianzar la estructura defensiva. El operativo continúa con el envío de más camiones de arena para completar las intervenciones previstas en el sector.

Limpieza de desagües y trabajos en otros sectores

Las acciones preventivas también incluyen inspecciones y tareas de mantenimiento en otros puntos de Colastiné Sur.

Recientemente, el municipio recorrió el camino al Club Caza y Pesca, desde Corte Grande hasta el Club El Pacú, donde realizó trabajos de desmalezado y verificó el estado de los desagües y albardones.

En paralelo, se lleva adelante un operativo integral de cuneteo, limpieza de cruces de calles y desagües domiciliarios en distintos sectores del barrio, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y reducir los riesgos ante eventuales lluvias o crecidas.

Con estas intervenciones, la Municipalidad busca fortalecer la infraestructura de protección hídrica de Colastiné Sur y sostener las tareas de mantenimiento y prevención ante posibles contingencias.