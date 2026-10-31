Lisandro Martínez hizo un insólito penal y fue expulsado en la derrota de Manchester United

El defensor argentino le cometió en un córner una falta a Fofana que el árbitro cobró vía VAR y sentenció la caída por 2-0 ante Chelsea

Manchester United perdió en su visita a Chelsea por 2-0 en un partido correspondiente a la fecha 9 de la Premier League y que tuvo la expulsión del argentino Lisandro Martínez , que terminó sentenciando la derrota de su equipo.

Licha Martínez le cometió una falta a Wesley Fofana en su intento de que no cabeceara el defensor del Chelsea tras un tiro de esquina y el árbitro fue llamado por el VAR para que revisara la situación.

Peter Bankes vio el claro contacto del futbolista argentino al extender su brazo, cobró el penal y le mostró la tarjeta amarilla, que derivó en la roja debido a que ya estaba amonestado.

Cole Palmer cambió el penal por gol a los 19 minutos del segundo tiempo y marcó el 2-0 definitivo del Chelsea, que se había puesto en ventaja por el tanto de Morgan Rogers a los cinco del mismo período.

El equipo de Xabi Alonso, que tuvo en el final el ingreso de Valentín Barco (venía de errar un penal en la eliminación en la Copa de la Liga ante Liverpool), llegó a los 16 puntos y alcanzó de manera momentánea el cuarto puesto del torneo inglés.

Manchester United, que tiene a Michael Carrick a un paso de dejar su cargo como técnico, apenas suma siete unidades y podría quedar en zona de descenso si Crystal Palace suma en su visita al Tottenham.