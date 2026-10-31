Uno Santa Fe | Ovación | Lisandro Martínez

Lisandro Martínez hizo un insólito penal y fue expulsado en la derrota de Manchester United

El defensor argentino le cometió en un córner una falta a Fofana que el árbitro cobró vía VAR y sentenció la caída por 2-0 ante Chelsea

31 de octubre 2026 · 16:07hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Lisandro Martínez cometió un penal y se fue expulsado.

Lisandro Martínez cometió un penal y se fue expulsado.

Manchester United perdió en su visita a Chelsea por 2-0 en un partido correspondiente a la fecha 9 de la Premier League y que tuvo la expulsión del argentino Lisandro Martínez, que terminó sentenciando la derrota de su equipo.

Lisandro Martínez cometió un penal y se fue expulsado

Licha Martínez le cometió una falta a Wesley Fofana en su intento de que no cabeceara el defensor del Chelsea tras un tiro de esquina y el árbitro fue llamado por el VAR para que revisara la situación.

Peter Bankes vio el claro contacto del futbolista argentino al extender su brazo, cobró el penal y le mostró la tarjeta amarilla, que derivó en la roja debido a que ya estaba amonestado.

Cole Palmer cambió el penal por gol a los 19 minutos del segundo tiempo y marcó el 2-0 definitivo del Chelsea, que se había puesto en ventaja por el tanto de Morgan Rogers a los cinco del mismo período.

El equipo de Xabi Alonso, que tuvo en el final el ingreso de Valentín Barco (venía de errar un penal en la eliminación en la Copa de la Liga ante Liverpool), llegó a los 16 puntos y alcanzó de manera momentánea el cuarto puesto del torneo inglés.

Manchester United, que tiene a Michael Carrick a un paso de dejar su cargo como técnico, apenas suma siete unidades y podría quedar en zona de descenso si Crystal Palace suma en su visita al Tottenham.

Lisandro Martínez penal Manchester United
Noticias relacionadas
¿cuando fue la ultima vez que river le gano a boca en la bombonera?

¿Cuándo fue la última vez que River le ganó a Boca en la Bombonera?

Giuliano Simeone marcó un gol en el triunfo de Atlético de Madrid.

Con gol de Giuliano Simeone, Atlético de Madrid le ganó a Levante y es líder de LaLiga

El Cholo Simeone alcanzó un récord impactante como DT del Atlético de Madrid.

Diego Simeone igualó un histórico récord en LaLiga de España

Franco Colapinto finalizó 12° en la última práctica libre.

Franco Colapinto fue 12° en la ultima práctica libre del Gran Premio de México

Lo último

Viajaban a Rosario con casi 13 mil pastillas de éxtasis ocultas en sus equipajes: hay dos detenidos

Viajaban a Rosario con casi 13 mil pastillas de éxtasis ocultas en sus equipajes: hay dos detenidos

Todo el color y pasión de los hinchas de Colón para el partido ante Defensores de Belgrano

Todo el color y pasión de los hinchas de Colón para el partido ante Defensores de Belgrano

Colón trata de dominar las acciones pero se topa con un correcto Defensores de Belgrano

Colón trata de dominar las acciones pero se topa con un correcto Defensores de Belgrano

Último Momento
Viajaban a Rosario con casi 13 mil pastillas de éxtasis ocultas en sus equipajes: hay dos detenidos

Viajaban a Rosario con casi 13 mil pastillas de éxtasis ocultas en sus equipajes: hay dos detenidos

Todo el color y pasión de los hinchas de Colón para el partido ante Defensores de Belgrano

Todo el color y pasión de los hinchas de Colón para el partido ante Defensores de Belgrano

Colón trata de dominar las acciones pero se topa con un correcto Defensores de Belgrano

Colón trata de dominar las acciones pero se topa con un correcto Defensores de Belgrano

Pasos al Contado: la app del Concejo de Santa Fe que premia por caminar y permite canjear puntos por beneficios

"Pasos al Contado": la app del Concejo de Santa Fe que premia por caminar y permite canjear puntos por beneficios

El Paraná llegó a los 5,89 metros en Reconquista y el agua ya desbordó los muelles del puerto

El Paraná llegó a los 5,89 metros en Reconquista y el agua ya desbordó los muelles del puerto

Ovación
Todo el color y pasión de los hinchas de Colón para el partido ante Defensores de Belgrano

Todo el color y pasión de los hinchas de Colón para el partido ante Defensores de Belgrano

Godoy Cruz y Tristán Suárez jugarán la final por el primer ascenso a la Liga Profesional

Godoy Cruz y Tristán Suárez jugarán la final por el primer ascenso a la Liga Profesional

La Comisión Directiva de Colón convocó a la agrupación Sangre de Campeones

La Comisión Directiva de Colón convocó a la agrupación Sangre de Campeones

Franco Colapinto fue 12° en la ultima práctica libre del Gran Premio de México

Franco Colapinto fue 12° en la ultima práctica libre del Gran Premio de México

Conmebol dio los horarios de la final de la Libertadores y Sudamericana

Conmebol dio los horarios de la final de la Libertadores y Sudamericana

Policiales
Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Santo Tomé: persiguieron y aprehendieron a un hombre que llevaba un medidor de gas robado

Santo Tomé: persiguieron y aprehendieron a un hombre que llevaba un medidor de gas robado

Asesinaron a un joven de 21 años de una puñalada en el cuello y aprehendieron a su expareja

Asesinaron a un joven de 21 años de una puñalada en el cuello y aprehendieron a su expareja

Escenario
Estelares vuelve a Santa Fe: se presenta en Tribus para celebrar más de 30 años de trayectoria

Estelares vuelve a Santa Fe: se presenta en Tribus para celebrar más de 30 años de trayectoria

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026