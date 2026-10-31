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Franco Colapinto fue 12° en la ultima práctica libre del Gran Premio de México

El piloto argentino se mostró sólido en la tercera práctica libre, quedando por arriba de su compañero de equipo Pierre Gasly quien finalizó 13°

31 de octubre 2026 · 15:52hs
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Franco Colapinto finalizó 12° en la última práctica libre.

Franco Colapinto finalizó 12° en la última práctica libre.

Apenas una milésima separó al más veloz, Lando Norris (McLaren), del segundo, Kimi Antonelli (Mercedes), en la última tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de México, donde Franco Colapinto mejoró respecto del viernes y quedó 12° con el Alpine, justo delante de su compañero Pierre Gasly (13°).

Colapinto quedó por delante de Gasly

El piloto argentino comenzó la práctica con neumáticos medios y fue reduciendo progresivamente sus registros. En sus primeras vueltas marcó 1:20.982 y posteriormente mejoró hasta 1:19.404 y 1:19.186, mientras Alpine trabajaba en la puesta a punto del monoplaza.

Durante el tramo final, cuando los equipos comenzaron a realizar simulaciones de clasificación, Colapinto utilizó neumáticos blandos nuevos y consiguió su mejor tiempo de 1:18.652.

Ese registro le permitió ubicarse momentáneamente entre los diez primeros, aunque posteriormente descendió al 12° lugar a medida que otros pilotos completaron sus vueltas rápidas.

Gasly también mejoró en el cierre, pero su tiempo de 1:18.674 no alcanzó para superar al argentino. El resultado representa una mejora en la posición de Colapinto respecto de la segunda práctica del viernes, cuando había terminado 16°.

Colapinto México Gasly
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