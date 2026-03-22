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Con gol de Messi, Inter Miami le ganó un intenso encuentro al New York City

Lionel Messi convirtió de tiro libre para el triunfo de Inter Miami 3-2 ante New York City. Otro de los goles lo marcó el defensor argentino Gonzalo Luján

22 de marzo 2026 · 17:53hs
Lionel Messi marcó un gol en el triunfo de Inter Miami.

Lionel Messi marcó un gol en el triunfo de Inter Miami.

Inter Miami le ganó en un intenso partido 3-2 como visitante a New York City por la quinta fecha de la Major League Soccer de Estados Unidos, con un gol del astro argentino Lionel Messi.

Messi marcó en el triunfo de su equipo

Además de Messi, para el Inter Miami también convirtieron el defensor argentino Gonzalo Luján y el brasilero Micael, mientras que para el New York City habían anotado los argentinos Nicolás Fernández Mercau y Agustín Ojeda.

El Inter Miami se puso en ventaja rápidamente, ya que a los tres minutos del primer tiempo abrió el marcador a través de Luján, quien definió rápidamente tras encontrarse con un rebote en el área rival.

Sin embargo, parecía que las cosas se iban a complicar para el Inter Miami, ya que el equipo oponente empató primero con un buen tiro libre de Fernández Mercau, mientras que en el inicio del complemento Ojeda dio vuelta la historia tras definir muy bien luego de ser asistido por Maximiliano Moralez.

Embed - MESSI DE TIRO LIBRE APORTÓ EN EL TRIUNFAZO DEL INTER MIAMI | New York 2-3 Inter Miami | RESUMEN

Finalmente, el Inter Miami pudo revertir la historia para quedarse con el triunfo. El 2-2 lo hizo Messi a la hora de juego con un tiro libre que entró gracias a un rebote que descolocó al arquero rival y el 3-2 definitivo llegó de la mano de Micael a los 29 del complemento, con un muy buen cabezazo.

Gracias a esta victoria, que le permitió al Inter Miami reponerse luego de la dura eliminación en la Copa de Campeones Concacaf, las “Garzas" se colocaron terceras en la Conferencia Este con 10 puntos.

Inter Miami Lionel Mess New York City
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