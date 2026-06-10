La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este miércoles 10 de junio en SANTA FE y SANTO TOMÉ
Cortes programados por EPE para este miércoles
Cortes programados para este miércoles 10 de junio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé
SANTA FE
• 7:30 a 9:30:
- Moreno, Juan de Garay, Saavedra y avenida Freyre
Mantenimiento
- J.J. Paso, E. Ríos, San Lorenzo y Urquiza
Mantenimiento
• 9 a 13: Gorriti, 1 de mayo, 4 de enero y Matheu
Reemplazo de Conductores
• 9:30 a 11:30:
- avenida Peñaloza, Callejón El Sable, Callejón Roca y Azopardo
Reemplazo de postes
- Colodrero, Córdoba, Gobernador Freyre y Pasaje Beltrán
Reemplazo de columna
• 10:30 a 12:30: RP N1, Mendoza, Los Perales y Las Talas (Colastiné)
Despeje de Electroductos
SANTO TOMÉ
• 8 a 10: Lubary, Chapeaurouge, Iriondo y Moreno
Reemplazo de postes
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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