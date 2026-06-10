Cortes programados por EPE para este miércoles

Cortes programados para este miércoles 10 de junio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

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La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este miércoles 10 de junio en SANTA FE y SANTO TOMÉ

• 7:30 a 9:30:

- Moreno, Juan de Garay, Saavedra y avenida Freyre

Mantenimiento

- J.J. Paso, E. Ríos, San Lorenzo y Urquiza

Mantenimiento

• 9 a 13: Gorriti, 1 de mayo, 4 de enero y Matheu

Reemplazo de Conductores

• 9:30 a 11:30:

- avenida Peñaloza, Callejón El Sable, Callejón Roca y Azopardo

Reemplazo de postes

- Colodrero, Córdoba, Gobernador Freyre y Pasaje Beltrán

Reemplazo de columna

• 10:30 a 12:30: RP N1, Mendoza, Los Perales y Las Talas (Colastiné)

Despeje de Electroductos

SANTO TOMÉ

• 8 a 10: Lubary, Chapeaurouge, Iriondo y Moreno

Reemplazo de postes

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso