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Cortes programados por EPE para este miércoles

Cortes programados para este miércoles 10 de junio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

10 de junio 2026 · 07:08hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este miércoles 10 de junio en SANTA FE y SANTO TOMÉ

SANTA FE

• 7:30 a 9:30:

- Moreno, Juan de Garay, Saavedra y avenida Freyre

Mantenimiento

- J.J. Paso, E. Ríos, San Lorenzo y Urquiza

Mantenimiento

• 9 a 13: Gorriti, 1 de mayo, 4 de enero y Matheu

Reemplazo de Conductores

• 9:30 a 11:30:

- avenida Peñaloza, Callejón El Sable, Callejón Roca y Azopardo

Reemplazo de postes

- Colodrero, Córdoba, Gobernador Freyre y Pasaje Beltrán

Reemplazo de columna

• 10:30 a 12:30: RP N1, Mendoza, Los Perales y Las Talas (Colastiné)

Despeje de Electroductos

SANTO TOMÉ

• 8 a 10: Lubary, Chapeaurouge, Iriondo y Moreno

Reemplazo de postes

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe Santo Tomé
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