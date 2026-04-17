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Con la atención de Unión, Atenas se juega todo ante La Unión de Formosa

El cierre de la fase regular de la Liga Nacional tiene a Unión en la lucha por la permanencia y Atenas de Córdoba juega su última carta ante La Unión de Formosa

Ovación

Por Ovación

17 de abril 2026 · 11:46hs
Con la atención de Unión, Atenas se juega todo ante La Unión de Formosa

La recta final de la Liga Nacional empieza a apretar y, aunque no esté directamente involucrado en la zona roja, Unión se transformó en un actor determinante para lo que puede pasar con otros equipos. Uno de ellos es Atenas, que llega al límite y con la calculadora en la mano. Este viernes, desde las 21.30, visitará a La Unión de Formosa en el inicio de su última gira de la fase regular de la Liga Nacional, con la obligación de ganar para seguir con chances.

Pero no le alcanza con hacer su parte. Para mantener viva la ilusión de evitar el descenso, el histórico equipo dirigido por José Luis Pisani necesita también un tropiezo de Unión. Ahí es donde el Tate, sin jugar directamente este partido, se mete de lleno en la ecuación.

Unión espera el resultado de Atenas

El panorama es complejo para Atenas: debe ganar los dos encuentros que le quedan fuera de casa y, además, esperar resultados ajenos. En cambio, otros equipos como Platense Básquet o San Lorenzo de Almagro Básquet transitan este tramo con mayor aire, más cerca de asegurar su lugar.

Así, en una definición cruzada, Unión pasa a ser más que protagonista de su propia campaña. Su rendimiento y resultados pueden terminar inclinando la balanza en la pelea por la permanencia, en un cierre donde cada punto vale oro y donde algunos ya no dependen solo de sí mismos.

Atenas Unión La Unión de Formosa
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