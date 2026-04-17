Real Madrid tendría entre las prioridades a Lionel Scaloni como técnico

Real Madrid quedó fuera de la Champions y apuntan a una refundación para la temporada que viene y tendría a Lionel Scaloni en carpeta para DT

Consumada la eliminación de la Champions League, Real Madrid tiene prácticamente terminada la temporada y es un hecho de que no obtendrá títulos por segundo año consecutivo. A decir verdad los Merengues ganaron la Intercontinental en diciembre del 2024, pero llegaron por haber sido antes campeones de Europa por última vez.

Todo indica que las 7 fechas que faltan de La Liga española no serán suficientes para recortar la diferencia de 9 puntos que hoy tiene el Barcelona y serán la despedida de Álvaro Arbeloa quien asumió el cargo de DT tras la salida de Xabi Alonso, en enero.

Es un secreto a voces que Florentino Pérez y la dirigencia ya piensan en contratar un nuevo entrenador y las especulaciones en la prensa española están a la orden del día.

Scaloni Pochettino suenan en Real Madrid

Lionel Scaloni y Mauricio Pochettino, dos DT argentinos que dirigirán en el próximo Mundial 2026, figuran entre los candidatos que la prensa española piensa para dirigir al Real Madrid a partir de julio próximo.

Además de otros nombres de peso, lo que limita las chances de ambos es que para contratarlos en la Casa Blanca deberán esperar a que finalice el Mundial, y en el caso de Scaloni saber si seguirá o no en la Selección argentina.

El italiano Massimiliano Allegri, el alemán Jurgen Klopp, los franceses Didier Deschamps y Zinedine Zidane, son otros de los nombres que se barajan según los medios españoles.