El certamen de ascenso, que tuvo al único invicto descansando, se completó con dos victorias locales y una a domicilio. Resultados y posiciones del Apertura en la zona A2 de la ASB.
Apertura A2: la fecha 6 se cerró con festejos de Regatas (SF), El Quillá y CUST B
El Apertura de la A2, que tuvo al único invicto descansando, se completó con dos victorias locales y una a domicilio. Resultados y posiciones
Por Ovación
17 de abril 2026 · 09:15hs
TORNEO APERTURA A2 - FECHA 6
Miércoles 15 de abril
Alumni 67 (Eric Bulacio 16) - UNL 68 (Franco Pérez 22)
Argentino (SC) 55 (Joaquín Giménez 12) - Macabi 77 (Pedro Cogliano 15)
Jueves 16 de abril
CUST B 82 (Nicolás Nessier 23) - Centenario 67 (Santiago Fedele 22)
Regatas (SF) 63 (Franco Civetti 13) - Regatas Coronda 52 (Agustín Cerliani 12)
Santa Rosa 53 (Leandro Sasia 12) - El Quillá 77 (Matías Cepeda 15)
Libre: Kimberley
TABLA DE POSICIONES
Kimberley 10 (5-0); Regatas (SF) 9 (4-1); Regatas Coronda 9 (3-3); Alumni, El Quillá y Macabi 8 (3-2); UNL, Santa Rosa, Centenario y Argentino 8 (2-4); CUST B 6 (1-4)