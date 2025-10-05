Con muchas polémicas, Estudiantes y Barracas Central igualaron y Unión festejó

En un partido plagado de polémicas y en donde Estudiantes de La Plata fue claramente perjudicado, el Pincha y Barracas empataron 1-1, resultado que le sirve a Unión

Estudiantes y Barracas Central igualaron por 1-1 en el estadio Uno, por la fecha 11 del torneo Clausura de la Liga Profesional. El Pincha lo abrió en el primer tiempo por Guido Carrillo, el Guapo lo empató en el complemento por Jonathan Candia y con este resultado los dos alcanzaron en lo más alto a Unión, que lidera la zona A por diferencia de gol.