Uno Santa Fe | Ovación | Estudiantes

Con muchas polémicas, Estudiantes y Barracas Central igualaron y Unión festejó

En un partido plagado de polémicas y en donde Estudiantes de La Plata fue claramente perjudicado, el Pincha y Barracas empataron 1-1, resultado que le sirve a Unión

5 de octubre 2025 · 19:08hs
Estudiantes y Barracas empataron

Estudiantes y Barracas empataron, un resultado que favoreció a Unión.

Estudiantes y Barracas Central igualaron por 1-1 en el estadio Uno, por la fecha 11 del torneo Clausura de la Liga Profesional. El Pincha lo abrió en el primer tiempo por Guido Carrillo, el Guapo lo empató en el complemento por Jonathan Candia y con este resultado los dos alcanzaron en lo más alto a Unión, que lidera la zona A por diferencia de gol.

El Pincha se vio muy perjudicado

A la tarde en La Plata no le faltaron polémicas y en ambas el reclamo de Estudiantes: primero, el Pincha reclamó una falta de Facundo Bruera a Facundo Rodríguez antes del cabezazo de Candia que ni Nazareno Arasa ni el VAR consideraron; luego, al local le anularon por una posición adelantada muy discutida de Carrillo el 2-1 de Tiago Palacios.

Embed - EL PINCHA Y EL GUAPO Y UN EMPATE CON POLÉMICAS | Estudiantes 1-1 Barracas Central | RESUMEN

Estudiantes Barracas Central Unión
Noticias relacionadas
Estudiantes recibe a Flamengo buscando las semifinales de la Copa Libertadores.

Estudiantes va por la épica recibiendo a Flamengo

Boca aplastó a Newells y es el puntero de la Zona A desplazando a Unión al segundo lugar.

Boca aplastó a Newell's y desplazó a Unión para convertirse en líder de la Zona A

miguel baldoni, ¡nuevamente campeon argentino!

Miguel Baldoni, ¡nuevamente campeón argentino!

Belgrano y Talleres igualaron 0-0.

En un clásico de ida y vuelta, Talleres y Belgrano no pudieron romper el cero

Lo último

Aviones del narco Fred Machado, pagos a Espert y un vuelo que reapareció en la provincia de Santa Fe

Aviones del narco "Fred" Machado, pagos a Espert y un vuelo que reapareció en la provincia de Santa Fe

Milei habló luego de la renuncia de Espert: No tengo dudas de su honorabilidad, yo no lo eché

Milei habló luego de la renuncia de Espert: "No tengo dudas de su honorabilidad, yo no lo eché"

Boca aplastó a Newells y desplazó a Unión para convertirse en líder de la Zona A

Boca aplastó a Newell's y desplazó a Unión para convertirse en líder de la Zona A

Último Momento
Aviones del narco Fred Machado, pagos a Espert y un vuelo que reapareció en la provincia de Santa Fe

Aviones del narco "Fred" Machado, pagos a Espert y un vuelo que reapareció en la provincia de Santa Fe

Milei habló luego de la renuncia de Espert: No tengo dudas de su honorabilidad, yo no lo eché

Milei habló luego de la renuncia de Espert: "No tengo dudas de su honorabilidad, yo no lo eché"

Boca aplastó a Newells y desplazó a Unión para convertirse en líder de la Zona A

Boca aplastó a Newell's y desplazó a Unión para convertirse en líder de la Zona A

Miguel Baldoni, ¡nuevamente campeón argentino!

Miguel Baldoni, ¡nuevamente campeón argentino!

En un clásico de ida y vuelta, Talleres y Belgrano no pudieron romper el cero

En un clásico de ida y vuelta, Talleres y Belgrano no pudieron romper el cero

Ovación
Bernardi, autocrítico: Colón necesita ordenarse para estar en otro lugar

Bernardi, autocrítico: "Colón necesita ordenarse para estar en otro lugar"

Miguel Baldoni, ¡nuevamente campeón argentino!

Miguel Baldoni, ¡nuevamente campeón argentino!

El mensaje de los exjugadores que llegó al corazón de los Sabaleros

El mensaje de los exjugadores que llegó al corazón de los Sabaleros

Todo el color y el calor de los hinchas de Colón en la previa del duelo ante el CADU

Todo el color y el calor de los hinchas de Colón en la previa del duelo ante el CADU

Boca aplastó a Newells y desplazó a Unión para convertirse en líder de la Zona A

Boca aplastó a Newell's y desplazó a Unión para convertirse en líder de la Zona A

Policiales
Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario