Estudiantes y Barracas Central igualaron por 1-1 en el estadio Uno, por la fecha 11 del torneo Clausura de la Liga Profesional. El Pincha lo abrió en el primer tiempo por Guido Carrillo, el Guapo lo empató en el complemento por Jonathan Candia y con este resultado los dos alcanzaron en lo más alto a Unión, que lidera la zona A por diferencia de gol.
Con muchas polémicas, Estudiantes y Barracas Central igualaron y Unión festejó
En un partido plagado de polémicas y en donde Estudiantes de La Plata fue claramente perjudicado, el Pincha y Barracas empataron 1-1, resultado que le sirve a Unión
5 de octubre 2025 · 19:08hs
El Pincha se vio muy perjudicado
A la tarde en La Plata no le faltaron polémicas y en ambas el reclamo de Estudiantes: primero, el Pincha reclamó una falta de Facundo Bruera a Facundo Rodríguez antes del cabezazo de Candia que ni Nazareno Arasa ni el VAR consideraron; luego, al local le anularon por una posición adelantada muy discutida de Carrillo el 2-1 de Tiago Palacios.