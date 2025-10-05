El mensaje de los exjugadores de Colón que llegó al corazón de los hinchas

Exjugadores ingresaron con una bandera que hizo emocionar a todos los hinchas de Colón: “No importa dónde estemos. Importa lo que somos”, rezó.

La previa del partido entre Colón y Defensores Unidos de Zárate en el estadio Brigadier López tuvo un momento cargado de emoción y recuerdo. Un grupo de exjugadores sabaleros se reunió en el campo de juego minutos antes del inicio, desplegando una bandera con una frase que resumió el sentimiento rojinegro: “No importa dónde estemos. Importa lo que somos”.

El gesto fue recibido con una ovación por parte de los hinchas, que valoraron la presencia de históricos futbolistas que marcaron distintas etapas en la vida del club. Entre los que participaron de la movida estuvieron Tato Enrique, Chupete Marini, Pipa Sidoni, Mario Yannicelli, Bocón Torres, Gabriel Tabisi, Loco Sandoval, Rafa Díaz, Cocola Mamani, Gustavo Ripke, Lalo Córdoba, Norberto Illescas, Hugo Carafa, Rubén Córdoba, Tucu Molina, Daniel Mozas, El Monito Medina, La Flaca Vergel, Ricardo Fertonani, José Báez, Mario Pintos y Bocha Guzmán.

El ingreso colectivo al césped, acompañado por la bandera y los aplausos de la tribuna, fue un recordatorio de que Colón trasciende resultados y categorías. En un cierre de temporada con sabor amargo, los exjugadores eligieron dar un mensaje de identidad y pertenencia, reforzando el vínculo eterno entre el club, su historia y su gente.

image

image

image