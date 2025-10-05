Uno Santa Fe | Ovación | Sevilla

El Sevilla de Almeyda aplastó al Barcelona en la Liga de España

Sevilla, dirigido por Matías Almeyda, goleó por 4-1 como local al poderoso Barcelona, y dio la nota de la fecha en la Liga de España.

Ovación

Por Ovación

5 de octubre 2025 · 18:05hs
El Sevilla de Almeyda aplastó al Barcelona en la Liga de España

En la previa del encuentro que enfrentó al Sevilla y al Barcelona nadie se podría haber imaginado que el conjunto dirigido por Matías Almeyda iba a conseguir un triunfo tan aplastante. El Barsa venía de caer en una de las últimas del partido frente al PSG y estaban golpeados pero el triunfo sevillano fue sorprendente.

En España ponen en valor lo logrado por el técnico argentino mientras que las críticas a Hansi Flick son una constante ya que le critican los modos en los que ha perdido los dos últimos partidos.

Matías Almeyda y una clase de fútbol

El Sánchez-Pizjuán fue una fiesta porque desde 2015 que el Sevilla no lograba vencer al Barcelona por lo que un resultado tan abultado sorprendió a propios y ajenos. Aunque el conjunto catalán contó con las bajas de Lamine Yamal y de Raphinha, presentó jugadores de la talla de Marcus Rashford, Robert Lewandowski y Pedri.

Alexis Sánchez, quien sueña con volver a disputar un mundial con la camiseta de la Selección chilena aunque tendrá 42 años, fue el encargado de abrir el marcador desde los 12 pasos. Luego fue Isaac Romero quien marcó el 2 a 0 mientras que Marcus Rashford le puso suspenso al partido cuando convirtió minutos antes de que los jugadores se fueran al entretiempo.

Ya en el complemento Lewandowski erró un penal que significaría el empate y luego fueron José Ángel Carmona y Akor Adams quienes sellaron la victoria con goleada incluida.

Matías Almeyda está viviendo un momento top en España ya que su Sevilla marcha quinto con 13 puntos y, aunque falta mucho para la definición de la Liga, está ubicada en puestos de Europa League.

La palabra del técnico ganador

Ya en la previa Matías Almeyda había advertido: "Yo difícilmente hablo para quedar bien, por lo que soy coherente. Hay diferencias entre el Sevilla y el Barça, pero el fútbol es 11 contra 11".

Luego del histórico partido el técnico manifestó: "Son esos días en los que uno no quiere que termine nunca. Pasaron 10 años para que el Sevilla vuelva a ganar, mucho tiempo, y hoy el plan que entrenamos, que planificamos, salió".

"Tomamos riesgo y salió bien. Nuestros jugadores tienen que creer y que pueden y se vio hoy que pueden", explicó Almeyda.

Cuando realizaron la pause para que los jugadores se hidraten el DT hizo uso de la palabra y les pidió a sus jugadores: "¡Liquídenlo!"; en ese momento el partido estaba 1 a 0 a favor del Sevilla y al reanudarse el encuentro los jugadores le hicieron caso.

"No conozco un grupo que no compitan con humildad y que no sean compañeros. Después yo tomo las decisiones, pero me interesa que se lleven bien. Hoy todos están disfrutando juntos. El mejor jugador hoy fue el equipo. Nosotros vamos como equipo en las buenas y en las malas, así será más difícil que las cosas salgan mal", concluyó el técnico que salió victorioso.

Fuente: UNO Mendoza

Sevilla Almeyda Barcelona
Noticias relacionadas
Colapinto se mostró decepcionado por el 16° puesto en el Gran Premio de Singapur.

Colapinto: "Una carrera muy frustrante, le pongo mucha garra, pero no sale nada"

Santa Fe se coronó bicampeón de los Juegos Nacionales Evita que se desarrollaron en Mar del Plata.

Santa Fe se consagró bicampeón en los Juegos Nacionales

colapinto termino 16° en un gp de singapur que tuvo como ganador a russell

Colapinto terminó 16° en un GP de Singapur que tuvo como ganador a Russell

Pese a la derrota, Santa Fe RC conserva posibilidades de clasificar a semifinales en el TRL.

Santa Fe RC perdió en Rosario, pero mantiene chances de clasificar

Lo último

Bernardi, autocrítico: Colón necesita ordenarse para estar en otro lugar

Bernardi, autocrítico: "Colón necesita ordenarse para estar en otro lugar"

El uno por uno de Colón en el triunfo ante Defensores Unidos

El uno por uno de Colón en el triunfo ante Defensores Unidos

Medrán: Tengo contrato hasta 2026 y me encantaría seguir en Colón

Medrán: "Tengo contrato hasta 2026 y me encantaría seguir en Colón"

Último Momento
Bernardi, autocrítico: Colón necesita ordenarse para estar en otro lugar

Bernardi, autocrítico: "Colón necesita ordenarse para estar en otro lugar"

El uno por uno de Colón en el triunfo ante Defensores Unidos

El uno por uno de Colón en el triunfo ante Defensores Unidos

Medrán: Tengo contrato hasta 2026 y me encantaría seguir en Colón

Medrán: "Tengo contrato hasta 2026 y me encantaría seguir en Colón"

El Sevilla de Almeyda aplastó al Barcelona en la Liga de España

El Sevilla de Almeyda aplastó al Barcelona en la Liga de España

Colón cerró una penosa y vergonzante campaña superando a Defensores Unidos

Colón cerró una penosa y vergonzante campaña superando a Defensores Unidos

Ovación
Bernardi, autocrítico: Colón necesita ordenarse para estar en otro lugar

Bernardi, autocrítico: "Colón necesita ordenarse para estar en otro lugar"

El mensaje de los exjugadores que llegó al corazón de los Sabaleros

El mensaje de los exjugadores que llegó al corazón de los Sabaleros

Todo el color y el calor de los hinchas de Colón en la previa del duelo ante el CADU

Todo el color y el calor de los hinchas de Colón en la previa del duelo ante el CADU

Colapinto terminó 16° en un GP de Singapur que tuvo como ganador a Russell

Colapinto terminó 16° en un GP de Singapur que tuvo como ganador a Russell

Colapinto: Una carrera muy frustrante, le pongo mucha garra, pero no sale nada

Colapinto: "Una carrera muy frustrante, le pongo mucha garra, pero no sale nada"

Policiales
Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario