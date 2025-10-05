Uno Santa Fe | Ovación | Talleres

En un clásico de ida y vuelta, Talleres y Belgrano no pudieron romper el cero

Talleres y Belgrano empataron 0-0 en un entretenido partido, en el que ambos equipos dispusieron de chances para convertir

5 de octubre 2025 · 19:20hs
Belgrano y Talleres igualaron 0-0.

Belgrano y Talleres igualaron 0-0.

El clásico cordobés volvió a quedar en tablas. Talleres y Belgrano empataron 0-0 este domingo en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Ante un estadio colmado, solo con público albiazul, el encuentro fue dirigido por el árbitro internacional Facundo Tello y dejó una vez más la sensación de paridad absoluta entre los dos grandes de Córdoba.

Talleres y Belgrano no pudieron romper la paridad

El primer tiempo mostró a ambos equipos con intensidad y entrega, pero con pocas situaciones claras. Talleres tuvo su chance a los 16 minutos con un remate de Depietri, tras una buena jugada del brasileño Rick, que se fue apenas desviado. Belgrano respondió a los 22 con un disparo de Franco Jara que obligó a una gran atajada de Guido Herrera. A pesar del ritmo, el marcador se mantuvo en cero hasta el descanso.

En el complemento, el técnico Carlos Tevez buscó mayor peso ofensivo con el ingreso de Federico Girotti por Nahuel Bustos. Sin embargo, el partido continuó trabado y sin demasiadas emociones frente a los arcos. Belgrano, dirigido por Juan Cruz Real, apostó a la solidez defensiva y al contragolpe, pero tampoco pudo quebrar al arquero Herrera.

Embed - EL CLÁSICO CORDOBÉS FUE EMPATE CON UN FINAL MÁS QUE EMOCIONANTE | Talleres 0-0 Belgrano | RESUMEN

Sobre el final, el Matador estuvo más cerca de la victoria. A los 40 minutos, Angulo desbordó por derecha y Galarza probó con un potente remate que contuvo el arquero Cardozo. En la última jugada, Girotti tuvo la chance más clara, pero su intento fue despejado por la defensa pirata. Belgrano terminó con 10 jugadores por la lesión de Elías López, cuando ya no tenía más cambios disponibles.

Talleres Belgrano Clásico
