Todo el color y el calor de los hinchas de Colón en la previa del duelo ante el CADU

Colón despide una temporada para el olvido ante el CADU, muy lejos de los puestos de pelea por el ascenso. Los hinchas no conocen de malos momentos.

Colón afronta este domingo su último partido en la Primera Nacional, cuando reciba a Defensores Unidos de Zárate en el estadio Brigadier López. Será una despedida amarga, marcada por la frustración de no haber alcanzado el objetivo del ascenso, pero que igualmente encontró a los hinchas dándole calor y color a la previa.

Desde las primeras horas del día, los alrededores del estadio se tiñeron de rojo y negro. Familias enteras, grupos de amigos y peñas de distintas localidades se acercaron para acompañar al equipo en su último encuentro en la categoría. Con banderas, bombos y camisetas, los sabaleros hicieron sentir su pasión en un contexto difícil, demostrando que el aliento nunca se negocia.

La resignación por una temporada que no fue la esperada se mezcló con la ilusión de que el club pueda reordenarse y volver a pelear por lo que merece. Entre charlas de hinchas, el recuerdo del descenso todavía dolía, pero también se escuchaban mensajes de apoyo para los juveniles que comienzan a tener protagonismo y de dudas en cuanto al entrenador Ezequiel Medrán, que busca continuidad de cara al futuro.

Aunque el presente deportivo no invite a celebrar, la gente de Colón eligió despedirse de la Primera Nacional fiel a su estilo: con el apoyo incondicional y la certeza de que el Sabalero es mucho más que una campaña futbolística.

La jornada, así, se vive como un cierre agridulce: tristeza por lo que no fue, pero también orgullo por el sentimiento inquebrantable de una hinchada que siempre acompaña.

Todo el color de los hinchas de Colón

