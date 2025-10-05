Uno Santa Fe | Colón | Colón

Todo el color y el calor de los hinchas de Colón en la previa del duelo ante el CADU

Colón despide una temporada para el olvido ante el CADU, muy lejos de los puestos de pelea por el ascenso. Los hinchas no conocen de malos momentos.

Ovación

Por Ovación

5 de octubre 2025 · 15:14hs
Todo el color y el calor de los hinchas de Colón en la previa del duelo ante el CADU

UNO / José Busiemi

Colón afronta este domingo su último partido en la Primera Nacional, cuando reciba a Defensores Unidos de Zárate en el estadio Brigadier López. Será una despedida amarga, marcada por la frustración de no haber alcanzado el objetivo del ascenso, pero que igualmente encontró a los hinchas dándole calor y color a la previa.

Toda la pasión de los hinchas de Colón

Desde las primeras horas del día, los alrededores del estadio se tiñeron de rojo y negro. Familias enteras, grupos de amigos y peñas de distintas localidades se acercaron para acompañar al equipo en su último encuentro en la categoría. Con banderas, bombos y camisetas, los sabaleros hicieron sentir su pasión en un contexto difícil, demostrando que el aliento nunca se negocia.

LEER MÁS: La dirigencia de Colón avanza con más rescisiones en un plantel que no rindió

La resignación por una temporada que no fue la esperada se mezcló con la ilusión de que el club pueda reordenarse y volver a pelear por lo que merece. Entre charlas de hinchas, el recuerdo del descenso todavía dolía, pero también se escuchaban mensajes de apoyo para los juveniles que comienzan a tener protagonismo y de dudas en cuanto al entrenador Ezequiel Medrán, que busca continuidad de cara al futuro.

Aunque el presente deportivo no invite a celebrar, la gente de Colón eligió despedirse de la Primera Nacional fiel a su estilo: con el apoyo incondicional y la certeza de que el Sabalero es mucho más que una campaña futbolística.

LEER MÁS: Soñora rescindirá su contrato con Colón y Barreto está muy cerca de hacerlo

La jornada, así, se vive como un cierre agridulce: tristeza por lo que no fue, pero también orgullo por el sentimiento inquebrantable de una hinchada que siempre acompaña.

Todo el color de los hinchas de Colón

image
image
image
image
image
image
image

Colón CADU hinchas
Noticias relacionadas
el mensaje de los exjugadores que llego al corazon de los sabaleros

El mensaje de los exjugadores que llegó al corazón de los Sabaleros

final de la pesadilla para colon: le gano al cadu por 1-0 en el final de una caotica temporada

Final de la pesadilla para Colón: le ganó al CADU por 1-0 en el final de una caótica temporada

Colón registra un historial favorable ante Defensores Unidos.

El breve historial entre Colón y Defensores Unidos que favorece al Sabalero

quien es nelson sosa, el arbitro del encuentro entre colon y cadu

Quién es Nelson Sosa, el árbitro del encuentro entre Colón y CADU

Lo último

El uno por uno de Colón en el triunfo ante Defensores Unidos

El uno por uno de Colón en el triunfo ante Defensores Unidos

Medrán: Tengo contrato hasta 2026 y me encantaría seguir en Colón

Medrán: "Tengo contrato hasta 2026 y me encantaría seguir en Colón"

El Sevilla de Almeyda aplastó al Barcelona en la Liga de España

El Sevilla de Almeyda aplastó al Barcelona en la Liga de España

Último Momento
El uno por uno de Colón en el triunfo ante Defensores Unidos

El uno por uno de Colón en el triunfo ante Defensores Unidos

Medrán: Tengo contrato hasta 2026 y me encantaría seguir en Colón

Medrán: "Tengo contrato hasta 2026 y me encantaría seguir en Colón"

El Sevilla de Almeyda aplastó al Barcelona en la Liga de España

El Sevilla de Almeyda aplastó al Barcelona en la Liga de España

Colón cerró una penosa y vergonzante campaña superando a Defensores Unidos

Colón cerró una penosa y vergonzante campaña superando a Defensores Unidos

Gimnasia (M) le ganó a Defensores de Belgrano y jugará la final por el ascenso a Primera

Gimnasia (M) le ganó a Defensores de Belgrano y jugará la final por el ascenso a Primera

Ovación
El mensaje de los exjugadores que llegó al corazón de los Sabaleros

El mensaje de los exjugadores que llegó al corazón de los Sabaleros

Todo el color y el calor de los hinchas de Colón en la previa del duelo ante el CADU

Todo el color y el calor de los hinchas de Colón en la previa del duelo ante el CADU

Colapinto terminó 16° en un GP de Singapur que tuvo como ganador a Russell

Colapinto terminó 16° en un GP de Singapur que tuvo como ganador a Russell

Colapinto: Una carrera muy frustrante, le pongo mucha garra, pero no sale nada

Colapinto: "Una carrera muy frustrante, le pongo mucha garra, pero no sale nada"

Como el año pasado, Colapinto tuvo una gran largada en el GP de Singapur

Como el año pasado, Colapinto tuvo una gran largada en el GP de Singapur

Policiales
Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario