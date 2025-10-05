Bernardi, autocrítico: "Colón necesita ordenarse para estar en otro lugar"

Christian Bernardi fue crítico con la temporada que cerró Colón y sobre su futuro, dijo: "El club está por encima de todos, con mi familia veremos qué camino tomar".

Christian Bernardi fue el gran protagonista en el Brigadier López: capitán, referente y autor del gol con el que Colón cerró su participación en la Primera Nacional, venciendo 1-0 a Defensores Unidos. En una temporada marcada por el caos institucional y deportivo, el mediocampista dejó declaraciones cargadas de emoción, autocrítica y un mensaje de futuro.

“Los chicos se sintieron cómodos, tuvieron minutos, que era lo importante para ellos. Cerramos el año y ahora a pensar en lo que viene”, expresó Bernardi, consciente de la necesidad de dar vuelta la página.

LEER MÁS: Medrán: "Tengo contrato hasta 2026 con Colón y me encantaría seguir"

El capitán sabalero reconoció la dificultad de hacer un balance sereno tras un año plagado de frustraciones: “El fútbol nunca es por un solo factor. Erramos en muchas situaciones, hubo muchísimos cambios, intentamos acomodarnos pero no salió nada. Tratamos de cerrar el año cambiando un poco la cara, aunque no pudimos revertir todo lo que pasó”.

En cuanto a su vínculo con la hinchada, Bernardi valoró el respaldo recibido pese a la floja campaña: “El respeto de la gente siempre estuvo, más allá de la crítica. Me han tocado momentos muy buenos y muy malos en este estadio, y sigo acá, siempre intentando poner la cara. Estoy agradecido por cómo se comportaron durante todo el año”.

Bernardi y su futuro: ¿en Colón?

Sobre su futuro, fue cauto y dejó en claro que la decisión no depende únicamente de él: “Es difícil dar una respuesta ahora. Mi contrato termina y el club tiene que tomar decisiones. Yo respeto los tiempos y lo que se resuelva. Colón está por encima de cualquier nombre, dirigente o jugador. Después, con mi familia veremos qué camino tomar”.

LEER MÁS: El uno por uno de Colón en el triunfo ante Defensores Unidos

El volante, histórico en la institución, también remarcó que lo principal pasa por la reconstrucción de la entidad: “Esperamos que el club se reorganice, que vuelva a crecer, porque tiene muchísimo potencial para estar en otro lugar. Eso es lo que todos queremos”.

El Brigadier despidió a Bernardi con aplausos, en lo que pudo haber sido su último partido con la camiseta rojinegra. Entre la emoción del gol y la incertidumbre de lo que vendrá, el capitán sabalero dejó un mensaje claro: Colón necesita levantarse y recuperar el lugar que su gente y su historia merecen.