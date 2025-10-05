Miguel Baldoni, ¡nuevamente campeón argentino!

Uno Santa Fe | Ovación | Miguel Baldoni

El “Rally de Entre Ríos” 2025 terminó de la manera menos esperada: sin actividad el domingo y con el mismo resultado del sábado. Miguel Baldoni ganó y logró el título

Matías Russo

5 de octubre 2025 · 19:56hs
La inédita e histórica competencia del Campeonato Argentino de Rally con sede en las localidades entrerrianas de Diamante y Valle María, válida por la octava fecha del presente calendario, culminó, increíblemente, igual que el día 1. ¿El motivo? El clima. Miguel Baldoni festejó a lo grande con un esperado título.

Las fuertes lluvias que se produjeron en la madrugada del domingo en toda la zona de disputa de la competencia, cambiaron por completo el panorama de una carrera que, en su primera etapa, se había desarrollado con normalidad.

Así entonces, y pese a los denodados esfuerzos tanto de la organización como de la propia categoría para que, al menos en algún momento de la jornada se pudiera desarrollar, aunque sea, alguno de los tramos diagramadas para el día de ayer, fueron infructuosos, debido a la cantidad de barro acumulado en los caminos de la prueba. Por lo tanto, y tras horas de espera y de intentar trabajar en el recorrido previsto a realizar para poder dejarlos en condiciones, todo fue en vano y, finalmente, pasadas las 12:30 hs. se decretó la cancelación de la etapa y, con ello, la conclusión anticipada de la carrera.

De esta manera, los resultados quedaron exactamente igual que al cabo de la actividad sabatina, y solo se fueron entregados los puntos correspondientes a esa primera etapa celebrada.

Mientras tanto, y pese al mal clima, algunos celebraron de igual manera, sobre todo los nuevos campeones que ya se consagraron, de manera anticipada, en suelo entrerriano. El principal exponente de ello es Miguel Baldoni. El “Coyote Puntano” cerró el sábado como líder absoluto de la prueba y, con la cancelación del domingo se adjudicó de la misma. Por lo tanto, el piloto del Skoda Fabia Rally2 N° 16 se tituló en la clase máxima de Rally Argentino, la RC2, siendo esta su primera corona en la divisional. Asimismo, lo acompañaron en el podio el sanjuanino Gastón Pasten (Skoda) y el entrerriano Leandro Bonnín (Citroën).

Nicolás González, con el mismo festejo que Miguel Baldoni

A su vez, y al igual que Baldoni, lo mismo ocurrió con Nicolás González (VW) en la clase RC3: ganó y se consagró nuevo monarca de dicha división, lo que le permite conquistar así su primer campeonato argentino.

Finalmente, en el resto de las divisionales, y con los resultados que se mantuvieron de la jornada de sábado, los ganadores fueron: Santino Rossi (VW) en la RC-MR; Carlos Bello (único participante) en la Copa Toyota; Alejandro Baratella (Peugeot) en la RC4 y Santiago Sabbatini (Ford) en la RC5.

El Gran Premio “Rally de Mina Clavero” será la próxima fecha y el cierre de la temporada, llevándose a cabo del 5 al 7 de diciembre.

