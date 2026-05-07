Se jugaron cinco partidos en dos categorías de divisiones inferiores de la ASB para poner al día un certamen que poco a poco ingresa en el momento más importante de la definición. A continuación, todos los detalles:
Con varios partidos, las inferiores de la ASB se pusieron al día
Se jugaron cinco partidos en dos categorías de las inferiores de la ASB para poner al día un certamen que ingresa en el momento más importante de la definición
7 de mayo 2026 · 15:55hs
DIVISIONES INFERIORES DE LA ASB – MIÉRCOLES 6 DE MAYO
CATEGORÍA CADETES
Regatas Coronda 21 – Unión A 90
El Quillá 54 – Banco A 76
CATEGORÍA JUVENILES
Rivadavia 66 – CUST A 59
Banco A 105 – Colón (SJ) A 54
Almagro B 52 – Sanjustino 79