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Ante el flojo momento, en Racing ya se piensa en pasar la escoba

El presente de Racing no es el mejor y ya habría varios jugadores que no continuarían en el segundo semestre

7 de mayo 2026 · 15:45hs
Ante el flojo momento, en Racing ya se piensa en pasar la escoba

El presente de Racing dista muchísimo de aquel equipo competitivo y confiable que supo ser protagonista durante 2024 y gran parte de 2025. En apenas unos meses, el panorama cambió drásticamente y hoy la Academia atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos tiempos.

Se viene una limpieza en Racing

Los números explican parte del problema: acumula siete partidos sin victorias, avanzó a los octavos del Torneo Apertura con muchísimo sufrimiento y, además, quedó seriamente complicado en la Copa Sudamericana. Sin embargo, puertas adentro entienden que la crisis va mucho más allá de los resultados.

En Avellaneda comenzaron a aparecer señales claras de desgaste interno, tensiones en el plantel y situaciones que terminaron impactando directamente en el clima general del club. La preocupación también bajó desde las tribunas, donde el malestar de los hinchas empezó a hacerse sentir con fuerza en las últimas semanas.

Frente a este escenario, todo indica que el próximo mercado de pases será muy movido. La dirigencia ya analiza una fuerte renovación del plantel y no se descarta la salida de hasta ocho futbolistas pensando en rearmar el equipo para el segundo semestre.

Uno de los nombres que parece tener un final anunciado es el de Marcos Rojo. Su vínculo termina en junio y, lejos de convencer desde lo futbolístico, el defensor tampoco mostró intenciones de continuar. De hecho, su deseo sería regresar a Estudiantes de La Plata.

Otro caso importante es el de Gastón Martirena. El lateral estuvo cerca de salir en el último mercado hacia Grêmio, perdió mucho terreno en la consideración y actualmente aparece por detrás de Ezequiel Cannavo.

También genera incertidumbre la situación de Matko Miljevic. Llegó como una de las apuestas más fuertes del año tras una inversión cercana a los tres millones de dólares, pero nunca logró consolidarse. A eso se le sumaron distintos inconvenientes fuera de la cancha y algunos cortocircuitos internos que complicaron todavía más su adaptación.

La lista de posibles salidas incluye además a Agustín García Basso, enfrentado con parte de la dirigencia; Damián Pizarro, cuyo contrato podría rescindirse antes de tiempo; además de Santiago Solari, Alan Forneris e Ignacio Rodríguez.

En paralelo, en Racing saben que podrían llegar ofertas importantes desde el exterior por Marco Di Cesare y Santiago Sosa. En estos casos, la postura sería diferente: el club intentará retenerlos, ya que son considerados piezas importantes dentro de un plantel que parece encaminado a una profunda reconstrucción.

Racing Marcos Rojo Gastón Martirena
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