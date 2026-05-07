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Transitaba por el Acceso Norte en Santo Tomé, escuchó un fuerte estruendo y descubrió un balazo en el auto

Facundo volvía de visitar a familiares y amigos cuando sintió un estruendo en plena madrugada. Primero creyó que le habían arrojado una piedra para robarle, pero luego encontró el orificio. “Por un metro me pegaba a mí o por unos centímetros le pegaba al tanque de nafta", advirtió.

7 de mayo 2026 · 16:11hs
Transitaba por el Acceso Norte en Santo Tomé

Transitaba por el Acceso Norte en Santo Tomé, escuchó un fuerte estruendo y descubrió un balazo en el auto

Un automovilista denunció un preocupante episodio ocurrido durante la madrugada mientras circulaba por el Acceso Norte, en Santo Tomé, rumbo a la ciudad de Santa Fe.

El conductor, identificado como Facundo, aseguró que escuchó un fuerte impacto mientras circulaba y que, al revisar el vehículo, descubrió un agujero en la chapa con características compatibles con un impacto de bala.

“Estaba volviendo de visitar a mi familia y a unos amigos en Santo Tomé, estaba volviendo para Santa Fe cuando agarro el Acceso Norte. En el primer tramo, cuando cruzás la vía y tomás la primera curva, ahí siento un impacto”, relató.

Según explicó, en un primer momento creyó que se trataba de un intento de robo. “Dije ‘me tiraron con un piedrazo, una botella, algo’, porque se escuchó ruido a vidrio”, recordó.

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Facundo contó que al verificar que no tenía los vidrios rotos decidió acelerar y abandonar rápidamente la zona. “Pensé que me querían robar. Vi que no venía nadie de ninguno de los dos lados, ni de Santa Fe ni de Santo Tomé, así que aceleré y me fui”, señaló.

Ya en una zona más iluminada, cerca de los countries, pudo revisar el vehículo con mayor detenimiento y detectó el daño en la carrocería. “Puedo ver que tenía un agujero bastante prolijo y limpito en la chapa, ahí entre el tanque y la puerta de atrás”, describió en declaraciones a Telefé Noticias.

Aunque todavía aguardaba una confirmación técnica del chapista, sostuvo que el orificio presentaba características compatibles con un impacto de bala. “Es raro que un piedrazo haga un agujero tan chiquito y tan limpio en la chapa”, afirmó.

“Por un metro me pegaba a mí o por unos centímetros le pegaba al tanque"

El conductor indicó además que no logró ver personas en el lugar. “No alcancé a ver nada. Verifiqué nomás que tenía todos los vidrios sanos y aceleré”, explicó.

Tras el episodio, decidió comunicarse con el 911 para advertir sobre la situación ante el temor de que otras personas pudieran resultar afectadas. “Llamé porque vi que venían muchas personas después de Santa Fe, por miedo a que le tiren a alguien más”, sostuvo.

Facundo aseguró que transita habitualmente por el Acceso Norte porque tiene familiares en Santo Tomé y remarcó que nunca había vivido una situación similar. Sin embargo, tras lo ocurrido, admitió que cambiará sus hábitos. “Por lo menos voy a tratar de no pasar más por ahí, o por lo menos no a la noche”, expresó.

Finalmente, advirtió sobre la peligrosidad del hecho y las consecuencias que podría haber tenido. “Por un metro me pegaba a mí o por unos centímetros le pegaba al tanque de nafta, no sé qué hubiera pasado”, concluyó.

Acceso Norte balazo auto
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