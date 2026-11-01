Conmebol sancionó a Platense con una multa millonaria tras los incidentes ante Fluminense

Conmebol impuso una multa de 195.000 dólares por los disturbios ante Fluminense, aunque descartó sanciones deportivas y la clausura del estadio.

Platense conoció la resolución de la Conmebol por los graves incidentes ocurridos frente a Fluminense en Vicente López, durante la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El organismo determinó una sanción económica de 195.000 dólares por distintos incumplimientos, pero no aplicó castigos deportivos ni dispuso el cierre del estadio para futuras competencias internacionales, una decisión relevante para el Calamar.

Los hechos se produjeron el 15 de septiembre, una vez finalizado el encuentro en el que Platense se impuso por 2-1, aunque el resultado no le alcanzó para avanzar de ronda. Después del partido, un grupo de hinchas ingresó al campo de juego y protagonizó enfrentamientos con simpatizantes del conjunto brasileño y personal de seguridad.

La resolución de la entidad sudamericana llegó después de un proceso en el que la dirigencia del club presentó sus argumentos. El presidente Gastón Arcieri participó de las gestiones junto con dos abogados que representaron a la institución.

A diferencia de la sanción aplicada inicialmente en el ámbito provincial, que contempló dos partidos de suspensión para el estadio y luego se redujo a uno, Conmebol no dispuso la clausura de las instalaciones. De esta manera, Platense podrá recibir público en su cancha cuando le corresponda disputar un encuentro internacional como local.

Cómo se distribuyen los 195.000 dólares de multa

El monto establecido por la Comisión Disciplinaria contempla diferentes infracciones vinculadas con la seguridad, el comportamiento de los espectadores y los reglamentos de la competición. El detalle de las sanciones económicas quedó distribuido de la siguiente manera:

100.000 dólares: actos, gestos o expresiones de carácter discriminatorio.

40.000 dólares: invasión del terreno de juego.

15.887,40 dólares: daños en elementos ubicados dentro del campo.

10.000 dólares: lanzamiento de objetos.

10.000 dólares: ingreso de elementos prohibidos, como paraguas, sombrillas y astas para banderas.

5.000 dólares: escalamiento de estructuras e instalaciones no habilitadas para ese fin.

5.000 dólares: presuntas irregularidades en las acreditaciones y los accesos a distintos sectores.

10.000 dólares: comportamientos indebidos y desórdenes.

El dinero será descontado directamente de los ingresos que le corresponden a Platense por los derechos de televisión del certamen. Además, el club deberá desarrollar una actividad institucional vinculada con la campaña «El respeto es titular» durante su próximo partido como local en una competencia organizada por Conmebol.

Desde la institución remarcaron que los episodios de violencia no representan a la mayoría de sus socios e hinchas y reafirmaron la importancia de continuar impulsando iniciativas sociales.

La Libertadores 2027, otro objetivo en el horizonte

Mientras intenta dejar atrás el episodio, Platense también se ilusiona con disputar la Copa Libertadores de 2027. El Calamar se clasificó a la final de la Copa Argentina después de eliminar a Atlético Tucumán por penales en Salta y quedó ante una oportunidad histórica de acceder al máximo torneo continental.

El panorama también dependerá de lo que ocurra con Boca y los demás equipos que pelean por los cupos internacionales a través de la Copa Argentina, el Torneo Clausura, la Copa Sudamericana y la tabla anual.

En ese contexto, la resolución de Conmebol representa un alivio institucional para Platense: deberá afrontar una importante multa económica, pero evitará una sanción deportiva y conservará la posibilidad de jugar ante su gente si consigue clasificarse a una competencia internacional.