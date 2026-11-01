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Buosi emocionó a todos con su primer gol en Colón y con una dedicatoria muy especial a su abuelo

El juvenil selló el triunfo ante Defensores con un gol desde afuera del área y se emocionó al recordar a su abuelo, fallecido hace seis años.

Ovación

Por Ovación

1 de noviembre 2026 · 15:01hs
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Buosi emocionó a todos con su primer gol en Colón y con una dedicatoria muy especial a su abuelo

Jerónimo Buosi vivió una tarde inolvidable con la camiseta de Colón. El juvenil convirtió un golazo en la victoria por 2-0 frente a Defensores de Belgrano, pero detrás de su conquista hubo una historia íntima que le dio un valor especial. Después del encuentro, el futbolista se mostró profundamente conmovido al recordar a su abuelo, en una jornada muy significativa para su familia.

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Una dedicatoria atravesada por la emoción

El tanto de Buosi no solamente sirvió para sellar el resultado en el Brigadier López, sino que también se convirtió en un homenaje cargado de sentimientos. El futbolista contó que su abuelo falleció hace seis años y que justamente este sábado habría celebrado un nuevo cumpleaños.

Todavía movilizado por lo sucedido, el juvenil expresó: “No puedo hablar, muchas emociones en la cabeza. Hace seis años que murió mi abuelo, hoy cumpliría años. Agradecido a él, le pedí que me ayude y respondió de esta manera”.

Su espectacular definición desde afuera del área, que estableció el 2-0 definitivo frente al conjunto de Núñez, adquirió así un significado que excedió lo futbolístico. Para el juvenil sabalero, fue la oportunidad de dedicarle una alegría a una persona que sigue ocupando un lugar fundamental en su vida.

El compromiso de jugar con la camiseta de Colón

Además de compartir sus sentimientos por el gol, Buosi habló sobre la responsabilidad que representa defender los colores rojinegros y la exigencia de una hinchada que acompaña al equipo con una enorme pasión.

En ese sentido, el juvenil destacó cuál considera que debe ser la principal actitud de los futbolistas cuando les toca salir a la cancha con la camiseta sabalera.

“Colón lo primero que demanda es jugar con el corazón. Lo deportivo puede gustar o no, pero uno dejando la vida acá dentro siempre va a estar con la gente y agradecido por todo”, sostuvo.

De esta manera, Buosi cerró una jornada inolvidable: convirtió su primer gol en Colón, aportó para la victoria por 2-0 ante Defensores de Belgrano y protagonizó una dedicatoria que tuvo a su abuelo como destinatario. Un festejo atravesado por el sentimiento, justo en una fecha que permanecerá en su memoria.

Colón abuelo Jerónimo Buosi
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