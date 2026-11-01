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Moto3: Valentín Perrone sumó un punto en Malasia y Marco Morelli terminó 20.º

Valentín Perrone avanzó cinco posiciones y terminó 15° pese a una penalización, mientras que Morelli cruzó la meta en el 20° lugar. Quiles ganó en Sepang.

Ovación

Por Ovación

1 de noviembre 2026 · 15:13hs
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Moto3: Valentín Perrone sumó un punto en Malasia y Marco Morelli terminó 20.º

La fecha de Moto3 en Malasia dejó resultados diferentes para los representantes argentinos en el circuito de Sepang. Valentín Perrone logró meterse entre los 15 mejores después de una carrera exigente y sumó una unidad para el campeonato, mientras que Marco Morelli no pudo sostener el ritmo de sus rivales y terminó en el puesto 20, sin conseguir puntos en la 19.ª cita de la temporada.

Perrone superó las dificultades y avanzó cinco lugares

El fin de semana comenzó cuesta arriba para Perrone, piloto de KTM, que no consiguió superar la primera instancia clasificatoria del sábado. Al finalizar sexto en su grupo de Q1, quedó obligado a partir desde la séptima fila, una posición que complicó sus posibilidades de luchar por los puestos de vanguardia.

A esa dificultad se agregó una penalización de vuelta larga, consecuencia de un incidente ocurrido durante los entrenamientos libres del Gran Premio de Australia. El argentino debió cumplir la sanción en los primeros compases de la competencia, lo que condicionó todavía más su estrategia.

Sin embargo, el «Coyote» consiguió recuperarse y avanzar cinco posiciones respecto de su lugar de partida. Finalmente, cruzó la bandera a cuadros en el 15.º puesto, a 27,382 segundos del vencedor, y rescató un punto que le permite continuar sumando en el certamen.

La realidad de Morelli fue diferente. El piloto del Aspar Team llegó a ubicarse 15.º durante la primera vuelta, pero posteriormente perdió terreno debido a una merma en el rendimiento de su moto. Sin poder recuperar las posiciones cedidas, terminó 20.º, a 38,537 segundos del ganador.

Quiles volvió a festejar y el campeonato se acerca a Qatar

En la pelea por la victoria, el español Máximo Quiles volvió a marcar diferencias y se quedó con el triunfo en Sepang. El piloto, ya consagrado matemáticamente campeón de la temporada, alcanzó su undécima victoria del año y ratificó su dominio en la categoría.

El podio lo completaron el indonesio Veda Pratama, que finalizó segundo, y el español Álvaro Carpe, quien se quedó con la tercera posición después de un intenso duelo con el local Hakim Danish.

Con estos resultados, Morelli permanece sexto en la clasificación general, con 140 puntos, mientras que Perrone ocupa el octavo lugar, con 121 unidades.

La próxima parada del calendario será el Gran Premio de Qatar, previsto del 6 al 8 de noviembre en el circuito internacional de Lusail. Allí, los dos argentinos buscarán recuperarse y cerrar la temporada con mejores resultados en la recta final del campeonato.

Valentín Perrone moto Malasia
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