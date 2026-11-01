Colón se ilusiona con el segundo ascenso y Colotto destacó la regularidad del equipo

El director deportivo de Colón valoró la campaña tras vencer a Defensores, resaltó el respaldo de los hinchas y se mostró confiado de cara al Reducido.

Diego Colotto analizó el presente de Colón después del triunfo por 2-0 frente a Defensores de Belgrano, que le permitió al equipo cerrar la fase regular de la Primera Nacional con buenas sensaciones. El director deportivo destacó la continuidad de los resultados positivos, el acompañamiento de la gente y el trabajo del cuerpo técnico, mientras el Sabalero se prepara para afrontar el Reducido con la ilusión de conseguir el segundo ascenso.

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Colotto destacó la campaña y el respaldo que recibe Colón

El triunfo ante Defensores no solamente le permitió a Colón terminar quinto en la Zona A, sino también prolongar una racha positiva que alimenta las expectativas para la etapa decisiva del campeonato. En ese contexto, Colotto puso el foco en la regularidad que consiguió el equipo durante los últimos meses y consideró que se trata de una de las mejores campañas recientes de la institución.

"Es la mejor campaña de los últimos tres años. Creo que es la mejor regularidad que ha tenido el equipo durante todo el campeonato en cuanto a la cantidad de partidos consecutivos", expresó el director deportivo, conforme con la evolución del conjunto rojinegro.

Además, valoró la relación que se construyó con los hinchas y el acompañamiento que recibe el plantel en este tramo de la temporada. "Y estamos bien, la gente acompaña, sentimos ese apoyo, sentimos esa confianza, los directivos también", manifestó, en referencia al respaldo que existe alrededor del equipo.

La preparación para ir en busca del segundo ascenso

Con la fase regular finalizada, Colón tendrá ahora una semana de trabajo para ajustar detalles antes de comenzar su participación en el Reducido. La planificación estará enfocada tanto en recuperar a los futbolistas que arrastran inconvenientes físicos como en llegar en las mejores condiciones a un tramo en el que cada partido será determinante.

En ese sentido, Colotto también destacó la adaptación del cuerpo técnico, un aspecto que considera importante para sostener el funcionamiento del equipo en una instancia de máxima exigencia.

"El cuerpo técnico creo que se adaptó rápido por lo que habíamos hablado antes, que conocen el club y conocen muchas situaciones", sostuvo.

Por último, el director deportivo dejó en claro cuál es el gran objetivo que persigue el Sabalero. Con el lugar asegurado en la etapa eliminatoria y el impulso de los últimos resultados, Colón buscará aprovechar el tiempo disponible para recuperar jugadores y preparar el desafío que tiene por delante.

"Así que con la confianza de que tenemos una semana para trabajar, los chicos recuperar algunas situaciones que tenemos baja y vamos a ir de cara a ese segundo ascenso", concluyó Colotto.

La meta está definida: Colón quiere aprovechar la regularidad que consiguió en el cierre de la fase regular y transformar ese envión en el impulso necesario para pelear por el regreso a Primera División.