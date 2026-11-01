Juan Manuel Cerúndolo superó la clasificación y jugará el Masters 1000 de París

El argentino derrotó al serbio Miomir Kecmanovic en tres sets y consiguió su ingreso al cuadro principal del último Masters 1000 de la temporada. Sebastián Báez y Thiago Tirante no pudieron superar la qualy y quedaron eliminados.

Juan Manuel Cerúndolo consiguió un lugar en el cuadro principal del Masters 1000 de París después de superar una exigente definición ante el serbio Miomir Kecmanovic. El tenista argentino, ubicado en el puesto 54 del ranking mundial, se impuso por 6-4, 6-7 (8) y 7-6 (6), luego de más de dos horas y media de juego.

El encuentro tuvo un desarrollo muy equilibrado y necesitó de dos tie-breaks para encontrar un ganador. Cerúndolo logró quedarse con el primer parcial, cedió el segundo en una ajustada definición y terminó resolviendo el tercer set en otro desempate, donde consiguió cerrar una victoria importante para su presente deportivo.

De esta manera, Juanma se incorporó a la delegación argentina que disputará el último torneo de esta categoría en 2026. Compartirá el cuadro principal con su hermano Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry y Mariano Navone, quienes ya tenían asegurada su participación.

La jornada, sin embargo, dejó otras dos eliminaciones nacionales. Sebastián Báez, primer preclasificado de la clasificación, perdió ante el checo Tomas Machac por 6-2 y 6-4, mientras que Thiago Tirante, tercer favorito, cayó frente al italiano Mattia Bellucci por un doble 6-4.

Los cruces argentinos en París tras el pase de Cerúndolo

El sorteo del cuadro principal determinó que Mariano Navone debutará frente al francés Luca Van Assche, Tomás Etcheverry tendrá como adversario al ruso Andrey Rublev y Francisco Cerúndolo se enfrentará con el francés Arthur Rinderknech.

El Masters 1000 de París será el noveno y último certamen de esta categoría en el calendario de la temporada, por lo que representa una de las últimas oportunidades del año para que los argentinos sumen puntos y busquen cerrar el 2026 con buenos resultados en el circuito internacional.