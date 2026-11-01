D'Onofrio estalló por la roja a Martínez Quarta en el Superclásico: "Qué ladrones que son"

El expresidente de River reaccionó con dureza en las redes sociales tras la expulsión del defensor a los nueve minutos del primer tiempo y recordó otra polémica ante Boca.

La temprana salida de Lucas Martínez Quarta en el Superclásico entre Boca y River provocó una fuerte reacción de Rodolfo D’Onofrio. El expresidente del Millonario cuestionó duramente al arbitraje después de que el defensor fuera expulsado a instancias del VAR, cuando apenas se disputaban nueve minutos del primer tiempo en La Bombonera. Su descargo en redes sociales reflejó el enojo que generó la decisión entre los hinchas riverplatenses.

D’Onofrio apuntó contra el arbitraje

La jugada que dejó a River con diez futbolistas se produjo tras una infracción de Martínez Quarta sobre Miguel Merentiel. El árbitro Darío Herrera revisó la acción en el monitor del VAR y resolvió mostrarle la tarjeta roja al marcador central, una determinación que desató las protestas del conjunto visitante.

Entre las voces que se manifestaron públicamente apareció la de D’Onofrio, quien utilizó su cuenta de X para expresar su indignación con un mensaje contundente.

“Que ladrones que son, Un dia todos van a recibir la sancion que les corresponde. El futbol argentino no se merece esto.!!!!”, escribió el exdirigente, que estuvo al frente de River entre 2013 y 2021.

Que ladrones que son,

Un dia todos van a recibir la sancion que les corresponde.

El futbol argentino no se merece esto.!!!! — Rodolfo D'Onofrio (@RodolfoDonofrio) November 1, 2026

El recuerdo de otra polémica en los Superclásicos

La reacción de D’Onofrio no terminó con esa primera publicación. Minutos después, volvió a expresarse y trajo a escena una jugada discutida del anterior enfrentamiento entre Boca y River.

En aquella ocasión, desde el lado millonario habían reclamado penal por un empujón de Lautaro Blanco sobre Martínez Quarta dentro del área. La acción generó controversia y volvió a instalar el debate sobre las decisiones arbitrales en los partidos entre los dos grandes del fútbol argentino.

De esta manera, la expulsión del defensor no solo condicionó el desarrollo del nuevo Superclásico, sino que también reavivó viejos reclamos y sumó un nuevo capítulo a la tensión que rodea cada enfrentamiento entre Boca y River.