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Franco Colapinto larga 11° en México: busca sumar puntos en la carrera de Fórmula 1

Franco Colapinto afrontará este domingo, desde las 17, la fecha 19 del campeonato en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La competencia se podrá ver por Fox Sports y Disney+ Premium.

Ovación

Por Ovación

1 de noviembre 2026 · 12:10hs
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Franco Colapinto larga 11° en México: busca sumar puntos en la carrera de Fórmula 1

Franco Colapinto tendrá este domingo un nuevo desafío en la Fórmula 1. El argentino partirá desde el undécimo puesto en el Gran Premio de México, que se disputará en el Autódromo Hermanos Rodríguez, sobre un recorrido de 71 vueltas.

El piloto de Alpine no consiguió superar la segunda tanda clasificatoria (Q2) y quedó a un paso de ingresar entre los diez mejores. Tras la clasificación, reconoció que esperaba un resultado superior y que tenía posibilidades de alcanzar la Q3, aunque explicó que no logró sentirse cómodo con el auto ni aprovechar de la mejor manera el rendimiento de los neumáticos durante la vuelta.

Pese a esa frustración, Colapinto mantiene expectativas para la competencia. Considera que Alpine suele mostrar un rendimiento más competitivo los domingos y confía en aprovechar la largada para ganar posiciones y meterse en la pelea por los puntos.

El argentino compartirá la sexta fila de partida con el australiano Oscar Piastri, de McLaren, mientras que su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, comenzará desde el noveno lugar.

La clasificación también dejó como protagonista al italiano Kimi Antonelli, quien consiguió el cuarto puesto y mantiene posibilidades matemáticas de consagrarse campeón mundial, aunque necesitará una combinación favorable de resultados de sus principales rivales.

Horarios y dónde ver el GP de México con Colapinto como protagonista

La carrera correspondiente a la decimonovena fecha del campeonato de Fórmula 1 comenzará este domingo a las 17 (hora argentina) y tendrá una extensión de 71 vueltas.

Carrera: Gran Premio de México.

Fecha: Domingo.

Horario: 17.

Circuito: Autódromo Hermanos Rodríguez.

Largada de Franco Colapinto: 11°.

Televisión: Fox Sports.

Streaming: Disney+ Premium.

Colapinto buscará transformar su posición de partida en una oportunidad para recuperar terreno durante la carrera y volver a sumar unidades para Alpine en una nueva presentación de la máxima categoría.

Colapinto Fórmula 1 México
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