Boca festejó en La Bombonera: venció a River y se quedó con un Superclásico caliente

Con un cabezazo de Lautaro Di Lollo, el Xeneize venció 1-0 a River en La Bombonera. Martínez Quarta y Montiel fueron expulsados en un clásico caliente.

Boca se quedó con una nueva edición del Superclásico al derrotar 1-0 a River en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura. Lautaro Di Lollo marcó el único tanto de la tarde y le dio al Xeneize una victoria importante para sostenerse en lo más alto de la Tabla Anual. El Millonario terminó con nueve futbolistas tras las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel.

Di Lollo abrió el partido y la roja condicionó a River

El encuentro comenzó con Boca intentando asumir el protagonismo ante su gente. Sin embargo, el desarrollo sufrió un giro temprano, cuando apenas transcurrían diez minutos de la primera etapa, el árbitro Nicolás Ramírez recurrió al VAR para revisar una infracción de Martínez Quarta sobre Miguel Merentiel.

Después de observar la jugada, el juez decidió expulsar al defensor central y dejó al equipo de Ponzio con diez jugadores cuando todavía quedaba prácticamente todo el partido por delante.

Pese a la inferioridad numérica, River buscó acomodarse con una modificación defensiva, pero Boca encontró la oportunidad para golpear a los 26 minutos. Sebastián Villa ejecutó un córner desde la derecha y Di Lollo ganó de cabeza dentro del área para establecer el 1-0.

Con la ventaja a su favor, el conjunto local continuó generando peligro. Santiago Ascacibar tuvo una oportunidad con un cabezazo que se fue por encima del travesaño, mientras que otro avance terminó con un despeje providencial de Lautaro Rivero. Antes del descanso, el Xeneize también estuvo cerca de ampliar la diferencia, pero no consiguió capitalizar sus aproximaciones.

River, por su parte, tuvo dificultades para construir juego y sufrió para contener los ataques del rival. Thiago Almada dispuso de una pelota parada, aunque su ejecución no encontró el destino esperado. En el cierre de la primera mitad, Marcos Acuña fue amonestado después de un cruce con Leandro Paredes.

Dos expulsiones y un final con suspenso en La Bombonera

En el complemento, Boca mantuvo la ventaja y River intentó encontrar respuestas con los cambios. El equipo visitante tuvo una aproximación en los primeros minutos, aunque sin inquietar seriamente al arquero.

Con el correr del reloj, el partido volvió a calentarse. Gonzalo Montiel vio la tarjeta roja a los 33 minutos del segundo tiempo, luego de una infracción sobre Lautaro Blanco, y dejó al Millonario con apenas nueve futbolistas para afrontar el tramo final.

Boca contó con espacios para liquidar el encuentro, pero no logró aprovechar todas sus oportunidades. Sebastián Villa desperdició una ocasión clara tras recuperar la pelota y avanzar hacia el área, mientras que Alan Velasco estuvo cerca de ampliar la diferencia con un remate de media distancia que terminó estrellándose en el palo a los 47 minutos.

Finalmente, el conjunto de Boca sostuvo el resultado y celebró ante su clásico rival. El 1-0 le permitió sumar tres puntos importantes en el Clausura y conservar el liderazgo de la Tabla Anual, mientras que River se marchó de La Bombonera con una derrota, dos expulsiones y varias cuestiones por resolver de cara al cierre de la fase regular.