Uno Santa Fe | Ovación | San Lorenzo

Conmoción en San Lorenzo por el fallecimiento de un jugador de las inferiores

El futbolista de la octava división de San Lorenzo, Valentino Guzmán Zanni, falleció a los 15 años tras luchar contra una dura enfermedad

25 de agosto 2025 · 15:33hs
Conmoción en San Lorenzo por el fallecimiento de un jugador de las inferiores

El futbolista de la octava división de San Lorenzo, Valentino Guzmán Zanni, falleció este lunes a los 15 años tras luchar un largo tiempo ante una dura enfermedad que le terminó costando la vida.

Conmoción en San Lorenzo

Este lunes, todo San Lorenzo despertó con la lamentable noticia del fallecimiento de Valentino Guzmán Zanni, jugador de la octava división del club. Las redes oficiales azulgranas comunicaron el trágico desenlace del futbolista que había sido diagnosticado de su enfermedad en octubre de 2023.

"Acompañamos y abrazamos en este momento de profundo dolor a su familia, amigos/as y a cada uno de sus afectos. Hacemos extensivo este abrazo a sus profes, equipo de fútbol juvenil, compañeros de categoría y amigos, quienes sentirán su ausencia" publicó San Lorenzo en sus redes sociales.

Además, el club de Boedo informó que “está a su entera disposición para brindarles la contención que necesitan. En memoria de Valen, también San Lorenzo decreta tres días de duelo. Que en paz descanses, Valen. Siempre estarás en nuestros corazones”.

Jugadores, compañeros e hinchas llenaron de comentarios la publicación de San Lorenzo comunicando el fallecimiento de Guzmán Zanni que se desempeñaba como lateral derecho.

San Lorenzo enfermedad Guzmán
Noticias relacionadas
tragedia en el sur provincial: murieron cuatro operarios en una obra en construccion

Tragedia en el sur provincial: murieron cuatro operarios en una obra en construcción

primera victoria del platense de kily gonzalez ante san lorenzo

Primera victoria del Platense de Kily González ante San Lorenzo

el platense de kily gonzalez buscara su primer triunfo ante san lorenzo

El Platense de Kily González buscará su primer triunfo ante San Lorenzo

buenas y malas para los argentinos en el us open

Buenas y malas para los argentinos en el US Open

Lo último

Azconzábal, por su pasado en Unión: El reconocimiento solo lo tuve de mis colegas

Azconzábal, por su pasado en Unión: "El reconocimiento solo lo tuve de mis colegas"

Buenas y malas para los argentinos en el US Open

Buenas y malas para los argentinos en el US Open

Coimas en la Agencia de Discapacidad: revelan nuevos audios y crece el escándalo en el gobierno

Coimas en la Agencia de Discapacidad: revelan nuevos audios y crece el escándalo en el gobierno

Último Momento
Azconzábal, por su pasado en Unión: El reconocimiento solo lo tuve de mis colegas

Azconzábal, por su pasado en Unión: "El reconocimiento solo lo tuve de mis colegas"

Buenas y malas para los argentinos en el US Open

Buenas y malas para los argentinos en el US Open

Coimas en la Agencia de Discapacidad: revelan nuevos audios y crece el escándalo en el gobierno

Coimas en la Agencia de Discapacidad: revelan nuevos audios y crece el escándalo en el gobierno

Milei se mostró junto a Karina tras el escándalo de corrupción: Los de enfrente quieren romper todo

Milei se mostró junto a Karina tras el escándalo de corrupción: "Los de enfrente quieren romper todo"

Riestra goleó a Sarmiento y lo complicó aún más con el descenso

Riestra goleó a Sarmiento y lo complicó aún más con el descenso

Ovación
Azconzábal, por su pasado en Unión: El reconocimiento solo lo tuve de mis colegas

Azconzábal, por su pasado en Unión: "El reconocimiento solo lo tuve de mis colegas"

La vuelta del Pulga a Colón tiene una influencia menor de la que se pensaba

La vuelta del Pulga a Colón tiene una influencia menor de la que se pensaba

Unión, entre la contundencia en Córdoba y la opaca imagen en el 15 de Abril

Unión, entre la contundencia en Córdoba y la opaca imagen en el 15 de Abril

La final del Apertura Marcos Méndez se jugará en Sanjustino

La final del Apertura Marcos Méndez se jugará en Sanjustino

El dato clave por el cual Medrán puede mejorar a Colón en el final del torneo

El dato clave por el cual Medrán puede mejorar a Colón en el final del torneo

Policiales
Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"