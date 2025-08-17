Tragedia en el sur provincial: murieron cuatro operarios en una obra en construcción

Sucedió en San Lorenzo. Los obreros murieron tras caer al vacío un montacargas por el hueco de un ascensor. Hay un quinto operario gravemente herido.

Cuatro operarios fallecieron y un quinto resultó gravemente herido este domingo al caer un montacargas por un hueco de ascensor en un hecho que movilizó a Bomberos, Policía y al Sies. El accidente se produjo alrededor de las 12.45 en San Carlos al 1070, en la ciudad de San Lorenzo en el sur provincial.

Este accidente laboral resulta ser el segundo más letal de los últimos cuarenta años en la provincia de Santa Fe, precedido por la explosión en 1984 de los silos cerealeros de la empresa Genaro García S.A., que operaba en lo que hoy es Puerto Norte de Rosario, que causó diez muertos.

Según informaron fuentes oficiales, el montacargas se precipitó este domingo al vacío desde el noveno piso de un edificio en construcción en San Lorenzo, provocando la muerte de cuatro trabajadores en el lugar. Un quinto operario fue trasladado de urgencia al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria en grave estado.

Al llegar la policía al lugar encontraron que los cinco hombres habían sido sacados del hueco del ascensor y se encontraban tendidos en el suelo. El sereno de la obra aseguró que se había desplomado el montacargas cuando los obreros se encontraban descendiendo del noveno piso de un edificio en construcción.

El medio local SL24 detalló que el montacargas tenía capacidad para cuatro personas, pero en el momento del siniestro trasladaba a cinco obreros. Todos ellos habían llegado recientemente desde Buenos Aires y eran oriundos de Villa Ocampo, Santa Fe. La sobrecarga sería uno de los factores que habría desencadenado la caída.

El médico del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) confirmó los cuatro decesos y detalló que el operario herido se encuentra internado en estado grave.

Bomberos voluntarios trabajaron en el rescate y la Policía montó un operativo para asegurar la zona, mientras se realizaron peritajes para determinar cómo se produjo la caída del montacargas.

Hasta el momento, no se difundieron detalles sobre la empresa a la que pertenecían los operarios ni sobre las circunstancias exactas que provocaron el accidente.

Cómo se encuentra el quinto operario

Según informó el Ministerio de Salud santafesino, un quinto operario que se encontraba en el montecargas fue trasladado, consciente, al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria en "gravísimo estado".

El trabajador fue identificado como Fernando Guerra y el parte médico subraya: "Se evalúa probable lesión cervical, fractura de pelvis y lesión grave en miembros superiores e inferiores. Inestable hemodinámicamente, en asistencia respiratoria mecánica. Pronóstico reservado".

La segunda peor tragedia laboral de los últimos cuarenta años

Lo cierto es que el siniestro laboral de este domingo es el segundo más letal de los últimos cuarenta años en la provincia de Santa Fe. El antecedente más severo sucedió en Rosario en 1984, en los silos de la empresa privada Genaro García, que operaba en lo que actualmente es Puerto Norte.

Una gran explosión sacudió la ciudad el 30 de marzo de 1984 a las 11.40. Luego se sucedieron dos estallidos menores y poco tiempo después se produjo un gran incendio. El estallido causó la muerte instantánea de tres operarios y dejó al menos 22 heridos, muchos de ellos graves. La enorme mayoría tenía severas quemaduras, algunos en el 90 por ciento del cuerpo. Con los días muchos de ellos no resistieron y al final el número de víctimas fatales subió a 10.

Varios días después los silos seguían ardiendo. Fue un hecho del que se habló por años en Rosario y muchos de los heridos quedaron con secuelas de por vida. La tragedia fue considerada entre las peores que padeció Rosario, repercutió también en los vecinos del barrio. La fuerte explosión produjo el estallido de los vidrios de las casas más cercanas y daños estructurales, además de personas lesionadas.