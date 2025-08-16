Primera victoria del Platense de Kily González ante San Lorenzo

Platense le sacó el invicto a San Lorenzo, al que superó 2-1 en Vicente López con doblete de Ronaldo Martínez. Fue la primera alegría para Kily González

Platense añadió el primer éxito desde el arribo de Cristian González, al superar este sábado a San Lorenzo por 2 a 1, en la continuidad de la Fecha 5 del Torneo Clausura.

El Calamar logró su primera victoria en el certamen (suma tres empates y una caída), mientras que San Lorenzo perdió su invicto y no pudo quedar solo en la cima del Grupo B.

El paraguayo Ronaldo Martínez aprovechó una desatención defensiva de San Lorenzo y abrió el marcador con un cabezazo a los 5 minutos.

Sobre los 22 minutos el árbitro Sebastián Martínez decidió expulsar a Ignacio Vázquez por doble amonestación y todo Platense se le fue encima al juez porque nadie entendió la primera amarilla, que había sido un minuto antes después de un choque entre Vázquez y Cuello, que también fue amonestado, pero fue quien había embestido al capitán del Calamar.

De la falta de la expulsión llegó el empate de cabeza de San Lorenzopor intermedio de Elias Báez.

Pasada la media hora de juego Martínez le mostró la segunda amarilla y la posterior roja a Cuello y ambos equipos se quedaron con diez futbolistas.

Ronaldo Martínez consiguió su doblete sobre el final del primer tiempo debajo del arco tras conectar un buscapié enviado desde la izquierda por Zapiola. En la segunda mitad el resultado no se modificó y el Calamar pudo festejar su primera victoria del campeonato.

El resumen del triunfo del Calamar