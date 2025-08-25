Uno Santa Fe | Colón | Colón

El dato clave por el cual Medrán puede mejorar a Colón en el final del torneo

Ezequiel Medrán tiene por delante la chance de convertir a Colón en un equipo confiable, reafirmarse en el cargo y continuar como DT del sabalero en el 2026

25 de agosto 2025 · 09:35hs
A seis fechas del final, la realidad indica que Colón no juega por nada. Sin chances de meterse al Reducido para pelear por el Ascenso y con la permanencia prácticamente asegurada, lo que viene es más importante para Ezequiel Medrán que para el plantel rojinegro.

Pensando en los próximos seis partidos, está claro que el que más arriesga es el entrenador, pero a la vez, es el que más tiene para ganar. Colón está en el subsuelo y cualquier mejora se le atribuirá al DT.

Medrán y el motivo por el cual Colón tiene chances de mejorar

Con la vara por el piso, el partido contra Chacarita lo hizo ganar puntos a Medrán y la opinión del hincha coincidió en que Colón jugó su mejor partido en mucho tiempo y ante un rival como Chacarita que está en los primeros lugares.

Así las cosas y con apenas tres entrenamientos al frente del plantel, la sensación es que Medrán modificó la predisposición que tenían los futolistas e hizo de Colón un equipo competitivo, al menos en los 90' ante el Funebrero.

Ahora su desafío es prolongar lo observado el sábado en el Brigadier López y el principal motivo como para esperanzarse con una mejora, tiene que ver con lo mencionado en el comienzo.

El no jugar por nada nunca es bueno, pero en este caso y para un plantel que demostró no bancarse la presión de jugar por algo importante, puede actuar como una especie de liberación.

Y eso implica que a partir de ahora comiencen a jugar más sueltos, sabiendo que ya no podrán ascender, ni tampoco perder la categoría.

Por lo cual, el que más tiene por ganar es Medrán, ya que si Colón mejora y termina más arriba, el plantel no podrá colgarse ninguna medalla porque la campaña es oprobiosa, pero sí ganará crédito el DT para seguir en 2026.

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Comunicado de Independiente: afirma tener a 25 barrabravas identificados

Ramón Díaz renunció en Olimpia tras solo siete partidos como DT

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Comunicado de Independiente: afirma tener a 25 barrabravas identificados

Ramón Díaz renunció en Olimpia tras solo siete partidos como DT

La vuelta del Pulga a Colón tiene una influencia menor de la que se pensaba

Colón volvió a trabajar con un regreso, una baja y varias dudas

La final del Apertura Marcos Méndez se jugará en Sanjustino

El dato clave por el cual Medrán puede mejorar a Colón en el final del torneo

Spahn inauguró el nuevo palco visitante en el 15 de Abril: "Esto nos ubica en el podio de los clubes argentinos"

Una oferta desde Qatar podría definir el futuro de Jerónimo Dómina en Unión

Unión visita a Atlético de Rafaela en busca de las semis de Copa Santa Fe

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"