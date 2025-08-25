El dato clave por el cual Medrán puede mejorar a Colón en el final del torneo

Ezequiel Medrán tiene por delante la chance de convertir a Colón en un equipo confiable, reafirmarse en el cargo y continuar como DT del sabalero en el 2026

A seis fechas del final, la realidad indica que Colón no juega por nada. Sin chances de meterse al Reducido para pelear por el Ascenso y con la permanencia prácticamente asegurada , lo que viene es más importante para Ezequiel Medrán que para el plantel rojinegro.

Pensando en los próximos seis partidos, está claro que el que más arriesga es el entrenador, pero a la vez, es el que más tiene para ganar. Colón está en el subsuelo y cualquier mejora se le atribuirá al DT.

Medrán y el motivo por el cual Colón tiene chances de mejorar

Con la vara por el piso, el partido contra Chacarita lo hizo ganar puntos a Medrán y la opinión del hincha coincidió en que Colón jugó su mejor partido en mucho tiempo y ante un rival como Chacarita que está en los primeros lugares.

Así las cosas y con apenas tres entrenamientos al frente del plantel, la sensación es que Medrán modificó la predisposición que tenían los futolistas e hizo de Colón un equipo competitivo, al menos en los 90' ante el Funebrero.

Ahora su desafío es prolongar lo observado el sábado en el Brigadier López y el principal motivo como para esperanzarse con una mejora, tiene que ver con lo mencionado en el comienzo.

El no jugar por nada nunca es bueno, pero en este caso y para un plantel que demostró no bancarse la presión de jugar por algo importante, puede actuar como una especie de liberación.

Y eso implica que a partir de ahora comiencen a jugar más sueltos, sabiendo que ya no podrán ascender, ni tampoco perder la categoría.

Por lo cual, el que más tiene por ganar es Medrán, ya que si Colón mejora y termina más arriba, el plantel no podrá colgarse ninguna medalla porque la campaña es oprobiosa, pero sí ganará crédito el DT para seguir en 2026.