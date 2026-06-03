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Conociendo el Mundial: el historial de las selecciones del grupo C

De la mano de Carlo Ancelotti, Brasil intentará quedar en primer lugar al enfrentarse con Marruecos, Escocia y Haití.

Ovación

Por Ovación

3 de junio 2026 · 10:30hs
Conociendo el Mundial: el historial de las selecciones del grupo C

El Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 se pondrá en marcha en solo nueve días y marcará el inicio de la vigésima tercera edición del torneo de selecciones más importante del mundo.

El grupo C contará con la presencia de un seleccionado que se erige como candidato al comienzo de cada competencia, tan solo por su historia, tradición y trascendencia en la historia del fútbol: Brasil.

Brasil, gran candidato a ganar el Mundial

Al combinado “Verdeamarelo”, en el que estará en el banco de suplentes el histórico entrenador italiano Carlo Ancelotti, lo acompaña un seleccionado que viene de un histórico rendimiento en Qatar 2022 como lo es Marruecos, siendo además vigente campeón de una polémica Copa Africana de Naciones.

También integran el grupo Escocia, un combinado capaz de sorprender al rival que le toque, y Haití, que parte como el menos favorito, aunque es sabido que en un Mundial nada puede darse por hecho en la previa y lo único que importa ocurre en el verde césped.

El historial de las selecciones del Grupo C en Mundiales

Brasil:

  • Participaciones: 22.
  • Mejor actuación: campeón en Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea del Sur-Japón 2002 (5).
  • Máximo goleador en Mundiales: Ronaldo Nazario con 15 tantos.
  • Algunas curiosidades: disputó todos los mundiales de la historia, es uno de los únicos dos bicampeones junto a Italia (1958 y 1962), empata con Alemania, Italia y Francia como los únicos países que organizaron dos Mundiales sin compartir sede con otro país, acumula 60 años sin caer en fase de grupos y es, junto a Alemania, el único que jugó tres finales mundialistas consecutivas (1994, Francia 1998 y 2002).
  • Actuación en Qatar 2022: cuartos de final.

Marruecos:

  • Participaciones: 7.
  • Mejor actuación: cuarto puesto (Qatar 2022).
  • Máximo goleador en Mundiales: Youssef En-Nesyri con 3 goles.
  • Algunas curiosidades: solo superó la fase de grupos en dos ocasiones (México 1986 y 2022), está a una unidad de superar a Camerún como la Selección africana con más puntos en Mundiales.
  • Actuación en Qatar 2022: cuarto puesto.

Escocia:

  • Participaciones: 8.
  • Mejor actuación: primera fase en Suiza 1954, Suecia 1958, Alemania 1974, Argentina 1978, España 1982, México 1986, Italia 1990 y Francia 1998.
  • Máximo goleador en Mundiales: Joseph Jordan, con cuatro goles.
  • Algunas curiosidades: en Alemania 1974 fue víctima de la diferencia de gol en un triple empate en cuatro puntos en la fase de grupos y compartirá grupo con Brasil por quinta vez en total y tercera consecutiva (1974, España 1982, Italia 1990, Francia 1998 y 2026).
  • Actuación en Qatar 2022: no clasificó.

Haití:

  • Participaciones: 1.
  • Mejor actuación: primera ronda en Alemania 1974.
  • Máximo goleador en Mundiales: Emmanuel Sanon, con dos goles.
  • Algunas curiosidades: pudo convertir en el primer partido de su historia en un Mundial, nunca pudo sumar un punto, al perder sus tres encuentros en Alemania y Emmanuel Sanon convirtió todos los goles de su historia en Mundiales.
  • Actuación en Qatar 2022: no clasificó.

Mundial Brasil Ancelotti
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