Conociendo el Mundial: el historial de las selecciones del Grupo J La gran candidata a quedarse con este grupo es la Selección argentina, vigente campeona del mundo. 9 de junio 2026 · 13:17hs

La Selección argentina, que irá en busca de su cuarto título en un Mundial, integrará el Grupo J junto con Argelia, Austria y Jordania.

Este grupo tendrá como gran candidata a la "Albiceleste", que se enfrentará con selecciones que no cuentan con mucha historia en las últimas ediciones mundialistas.

La última participación de Argelia se dio en el 2014, mientras que Austria vuelve a un Mundial después de 28 años y Jordania tiene su debut absoluto en la competencia. El historial de las selecciones del Grupo J en Mundiales Argentina: Participaciones: 18.

Mejor actuación: campeón en Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022.

Máximo goleador en Mundiales: Lionel Messi con 13.

Algunas curiosidades: de las cuatro ediciones en las que se ausentó en Mundiales, tres fueron por decisión propia o protesta. Ganó los últimos cuatro torneos que disputó (Copa América 2021 y 2024, Finalissima 2022 y Mundial 2022).

Actuación en Qatar 2022: campeón. Argelia: Participaciones: 4.

Mejor actuación: octavos de final en Brasil 2014.

Máximo goleador en Mundiales: Salah Assad, Islam Slimani y Abdelmoumene Djabou con dos cada uno.

Algunas curiosidades: su debut absoluto en Mundiales fue en España 1982 y sorprendió al mundo al derrotar 2-1 a Alemania. En aquella edición se convirtieron en la primera selección africana en ganar dos partidos en la fase de grupos.

Actuación en Qatar 2022: no clasificó. Austria: Participaciones: 7.

Mejor actuación: 3° en Suiza 1954.

Máximo goleador en Mundiales: Erich Probst con seis.

Algunas curiosidades: en los cuartos de final de Suiza 1954 le ganó a los locales por 7-5, en el partido con más goles en la historia de los Mundiales. La última vez que superó la primera fase fue hace 44 años, en España 1982.

Actuación en Qatar 2022: no clasificó. Jordania: Participaciones: ninguna.

Mejor actuación: -.

Máximo goleador en Mundiales: -.

Alguna curiosidad: estuvo a un paso de clasificar al Mundial de Brasil 2014, pero perdió en el repechaje internacional frente a Uruguay.

Actuación en Qatar 2022: no clasificó.