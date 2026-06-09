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Conociendo el Mundial: el historial de las selecciones del Grupo J

La gran candidata a quedarse con este grupo es la Selección argentina, vigente campeona del mundo.

9 de junio 2026 · 13:17hs
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Conociendo el Mundial: el historial de las selecciones del Grupo J

La Selección argentina, que irá en busca de su cuarto título en un Mundial, integrará el Grupo J junto con Argelia, Austria y Jordania.

Este grupo tendrá como gran candidata a la "Albiceleste", que se enfrentará con selecciones que no cuentan con mucha historia en las últimas ediciones mundialistas.

La última participación de Argelia se dio en el 2014, mientras que Austria vuelve a un Mundial después de 28 años y Jordania tiene su debut absoluto en la competencia.

El historial de las selecciones del Grupo J en Mundiales

Argentina:

  • Participaciones: 18.
  • Mejor actuación: campeón en Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022.
  • Máximo goleador en Mundiales: Lionel Messi con 13.
  • Algunas curiosidades: de las cuatro ediciones en las que se ausentó en Mundiales, tres fueron por decisión propia o protesta. Ganó los últimos cuatro torneos que disputó (Copa América 2021 y 2024, Finalissima 2022 y Mundial 2022).
  • Actuación en Qatar 2022: campeón.

Argelia:

  • Participaciones: 4.
  • Mejor actuación: octavos de final en Brasil 2014.
  • Máximo goleador en Mundiales: Salah Assad, Islam Slimani y Abdelmoumene Djabou con dos cada uno.
  • Algunas curiosidades: su debut absoluto en Mundiales fue en España 1982 y sorprendió al mundo al derrotar 2-1 a Alemania. En aquella edición se convirtieron en la primera selección africana en ganar dos partidos en la fase de grupos.
  • Actuación en Qatar 2022: no clasificó.

Austria:

  • Participaciones: 7.
  • Mejor actuación: 3° en Suiza 1954.
  • Máximo goleador en Mundiales: Erich Probst con seis.
  • Algunas curiosidades: en los cuartos de final de Suiza 1954 le ganó a los locales por 7-5, en el partido con más goles en la historia de los Mundiales. La última vez que superó la primera fase fue hace 44 años, en España 1982.
  • Actuación en Qatar 2022: no clasificó.

Jordania:

  • Participaciones: ninguna.
  • Mejor actuación: -.
  • Máximo goleador en Mundiales: -.
  • Alguna curiosidad: estuvo a un paso de clasificar al Mundial de Brasil 2014, pero perdió en el repechaje internacional frente a Uruguay.
  • Actuación en Qatar 2022: no clasificó.

Mundial Selección Argentina
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