La Perla ganó en Sauce Viejo y es el único líder del José Luis Burtovoy

Por la 7° fecha del Apertura de Primera A Polaca Burtovoy, La Perla derrotó a Academia Cabrera y conserva la punta del torneo. Colón ganó en barrio Roma ante Newell´s y no le pierde pisada

Se bajó el telón del séptimo capítulo del Torneo Apertura de Primera A José Luis Burtovoy que organiza la Liga Santafesina de Fútbol. En Sauce Viejo, La Perla del Oeste derrotó a Academia Cabrera y en barrio Roma, Colón de Santa Fe derrotó a Newell´s. La acción había arrancado con el empate 1 a 1 entre Colón de San Justo y Sanjustino. Además se registraron las victorias de La Salle Jobson, Juventud Unida y Sportivo Guadalupe.

En uno de los partidos más importantes de la fecha, al día siguiente que cumplió 83 años de vida, La Perla del Oeste lo festejó con un importante victoria sobre Academia Cabrera en el predio de la ex Fiat en Sauce Viejo por 2 a 1 con el buen arbitraje de Leandro Vivas. Los goles para los dirigidos por Andrés Formento fueron convertidos por Fernando Márquez y Rabel Osta, mientras que el descuento llegó por intermedio de Valentín Miño.

En Mendoza al 4.000, Colón de Santa Fe goleó a Newell´s por 4 a 2 en barrio Roma y bajo el arbitraje de Juan Bonnin. Los goles para el Sabalero fueron convertidos por Gerónimo Bousi en dos oportunidades, Estanislao López y Rafael Canoves, mientras que para el local descontaron Tobías Molina y Michel Coronel.

En Cabaña Leiva, La Salle Jobson se topó con un duro Deportivo Santa Rosa, pero igualmente consiguió vencerlo por 1 a 0 con un gol de Mauro Gutiérrez. En un cotejo disputado en cancha 2, por el resembrado de la principal, tras un gran primer tiempo, no pudo convertir, y tuvo que esperar hasta la última del encuentro donde Mauro Gutiérrez de penal selló la victoria, en el que fueron expulsados Julián Báez en la visita, y el entrenador Diego Pérez en el conjunto lasallano.

En el predio Nery Pumpido, con goles de Fabricio Massara en contra, Tomás Valenzuela y Nicolás Ramírez, Universidad del Litoral se impuso a Cosmos por 3 a 2. Para el anfitrión los goles los hicieron Mena y Taborda, mientras que fue expulsado Franco Quiroga. En el estadio Mauricio Martínez, Juventud Unida de Candioti derrotó a El Quillá por 3 a 2. Para la Juve los goles los hicieron Federico Fraherr en dos oportunidades y Santiago Macua, mientras que descontaron Joaquín Felizia y Juan Manuel Gómez.

image En el predio de la ex Fiat, en Sauce Viejo, la escuadra de Recreo Sur se impuso por 2 a 1.

En el departamento Garay, Independiente de Santo Tomé se trajo una victoria al vencer a Ciclón Norte de Cayastá por 1 a 0 con gol de Federico Montoro. En barrio Sur, Unión de Santa Fe derrotó por 3 a 1 a Nacional con goles de Simón Bigot, Valentín Cerrudo y Juan Peralta, mientras que para los dirigidos por Martín Roteta descontó Tomás Fernández. El árbitro Leandro Rotela expulsó a Iván Ríos en el local, y Mateo Aimar en la visita.

En el campo de Deportes 8 de Enero del barrio de Guadalupe, Ciclón Racing le ganó a Las Flores II por 2 a 0 con goles de Walter Gómez y Simón Alfaro, mientras que en el estadio Lolo Bossio, Nobleza de Recreo superó a Gimnasia y Esgrima de Ciudadela por 1 a 0 con un gol de Santiago De Venezia.

Posiciones y próxima fecha

-Posiciones: La Perla del Oeste 17; Colón 16; Sanjustino y La Salle Jobson 14; Sportivo Guadalupe 13; Universidad y Nobleza 12; Colón de San Justo, Juventud Unida y Ciclón Racing 11; Independiente 10; Unión, Ateneo Inmaculada y Las Flores II 9; Gimnasia y Esgrima 8; Nacional 7; Academia Cabrera 5; Náutico El Quillá, Ciclón Norte, Cosmos y Newell´s 4; Deportivo Santa Rosa 3.

-Próxima fecha: Unión con El Quillá, Sanjustino con La Salle Jobson, Nacional con Colón de San Justo, Juventud Unida con Deportivo Santa Rosa, Las Flores con Ciclón Norte, Cosmos con Sportivo Guadalupe, Independiente con Academia Cabrera, Colón con Ateneo Inmaculada, Ciclón Racing con La Perla del Oeste, Universidad con Nobleza de Recreo y Gimnasia y Esgrima con Newell´s.