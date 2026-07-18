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Cayó preso un hombre investigado como presunto coautor de un robo cerca de la terminal de colectivos

Este viernes, después de distintas tareas investigativas y en el marco de una investigación penal, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) aprehendieron en la ciudad de Santa Fe a un hombre identificado por sus iniciales P. A. L. de 32 años, quien era buscado por la Justicia como presunto coautor de un robo.

Juan Trento

Por Juan Trento

18 de julio 2026 · 11:55hs
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Cayó preso un hombre investigado como presunto coautor de un robo cerca de la terminal de colectivos

Cayó preso un hombre investigado como presunto coautor de un robo cerca de la terminal de colectivos

El procedimiento fue concretado por la División Capturas de la Policía de Investigaciones PDI Región I. Los investigadores lograron localizar al sospechoso en la intersección de Belgrano y Suipacha, donde corroboraron su identidad y dieron cumplimiento al pedido de captura vigente dispuesto por la Fiscalía Regional 1.

Durante el operativo, los policías secuestraron 21.600 pesos en efectivo y una billetera que llevaba el aprehendido, elementos que quedaron a disposición de la investigación.

Atribución delictiva

Los pesquisas informaron el resultado del procedimiento a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI), que comunicó las novedades a la fiscal María Lucila Nuzzo, de la Fiscalía Regional 1 del Ministerio Público de la Acusación.

La funcionaria judicial ordenó que el aprehendido permaneciera privado de su libertad, fuera identificado y alojado en una dependencia policial de Orden Público, quedando alojado en la Comisaría 7ª de la Unidad Regional I La Capital. Además, dispuso el secuestro del dinero y de los elementos que portaba. La atribución delictiva fue calificada provisoriamente como robo.

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