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Emotiva despedida: Mauro Pittón deja Unión y cumplirá el sueño de jugar en Europa

El capitán continuará su carrera en Tenerife de España y Unión le dedicó una publicacion a modo de despedida en las redes sociales

Ovación

Por Ovación

17 de julio 2026 · 18:39hs
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Emotiva despedida: Mauro Pittón deja Unión y cumplirá el sueño de jugar en Europa

Prensa Unión

Unión pierde a uno de sus referentes dentro y fuera de la cancha. Mauro Pittón cerró su etapa en el club santafesino y continuará su carrera en Tenerife de la Segunda División de España, donde afrontará la primera experiencia europea de su trayectoria.

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La operación quedó sellada luego de que ambas instituciones alcanzaran un acuerdo económico. Como al mediocampista todavía le restaban seis meses de contrato con el Tatengue, el club español abonará una suma cercana a los 150.000 euros en concepto de compensación para liberar al futbolista.

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A sus 31 años, Pittón tendrá la posibilidad de cumplir un objetivo que perseguía desde hacía tiempo: jugar en el fútbol europeo. La propuesta resultó seductora tanto en lo deportivo como en lo personal y terminó inclinando la balanza para ponerle punto final a su ciclo con la camiseta rojiblanca.

Su salida deja un vacío importante en el plantel de Leonardo Madelón. Además de ser el capitán, el volante era una de las voces de mayor peso en el vestuario y un futbolista de confianza para el entrenador, gracias a su experiencia, liderazgo y regularidad.

Unión despidió a Mauro Pittón

"Tras la solicitud de Mauro Pittón para continuar su carrera en el Club Deportivo Tenerife, el Club Atlético Unión acordó junto al jugador la salida de la institución.

Sabemos lo que Mauro significa para Unión y valoramos todo lo que nos brindó durante su paso por el club. Al mismo tiempo, el jugador entiende que es una oportunidad importante para su carrera y tanto la institución como el cuerpo técnico lo acompaña en este nuevo desafío.

Gracias Mauro por tu corazón, tu profesionalismo y tu sentido de pertenencia con el que siempre defendiste nuestra camiseta. Tu casa siempre te espera con los brazos abiertos".

Unión Mauro Pittón Tenerife
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